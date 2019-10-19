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Гвардиола: «Системе плевать на игроков. Придётся закрыть их в холодильнике»

сегодня, 06:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал плотный график команды в конце декабря. 27 числа «горожанам» предстоит игра с «Вулверхэмптоном», а через 44 часа после неё – матч против «Шеффилд Юнайтед». Изменения в расписание АПЛ были внесены на этой неделе в интересах телевещателей.

Что можно сделать для восстановления игроков между этими матчами? Закрыть их в холодильнике. Я не шучу. Прийти домой, открыть холодильник и запереть их там на двое суток: «Увидимся на „Этихаде“». Возможно, поговорю с ними, когда открою холодильник, чтобы сделать себе омлет.

Кроме этого мы ничего не можем сделать. Что есть, то есть. Это бизнес, и я это принимаю.

Мы будем лучше готовиться и работать, но я беспокоюсь за игроков. Людям плевать на них. С тех пор, как я приехал сюда, ничего не изменилось. В этой ситуации последнее слово за телевещателями. 

Мне нравится играть в «Боксинг дэй», но проблема всё та же. Мы не защищаем футболистов, система не защищает футболистов. Честно говоря, это перебор.

Гвардиола также рассказал о текущем состоянии своих игроков.

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Гавроша
Гавроша
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сегодня в 07:12
Вот бы локомотив туда, со спартаком - представляю, какой бы визг был.
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