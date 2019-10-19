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Видаль: «Дембеле должен понимать, где и рядом с кем он играет»

сегодня, 03:53

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился мнением о своём партнёре по каталонской команде Усмане Дембеле.

Я часто разговариваю с Дембеле. Он хороший парень, который хочет стать лучшим. Он приехал в «Барселону» в возрасте 20 лет, не имея за плечами большого опыта.  Ему нужно чётко осознать, чего он реально хочет от жизни. Он должен понимать, где играет и с кем играет.

Лично я считаю, что он будет прогрессировать. Усман – безумно талантливый футболист. Когда он будет более зрелым, то станет важной частью «Барселоны» и сборной Франции. Но, конечно, ему нужно повзрослеть.

Дембеле должен прислушиваться к своему телу и быть более подготовленным к нагрузкам, чтобы избегать травм. Если ты хочешь быть лучшим, ты должен вставать, есть и ложиться спать с мыслями о футболе. Думаю, в какой-то момент Усман поймёт, что должен прикладывать больше усилий.

Напомним, апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Дембеле была отклонена, и француз пропустит две ближайших встречи в Ла Лиге.

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