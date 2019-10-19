Тебас: «Роналду давно покинул Ла Лигу, а её рейтинги продолжают расти»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему того, как уход Криштиану Роналду из «Реала» и частые травмы Лионеля Месси сказались на рейтингах испанского чемпионата.
Криштиану уже давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост. Что касается Лео, то здоровье прежде всего. Надеюсь, он ещё долго будет радовать болельщиков своей игрой, а после завершения карьеры останется в административном корпусе «Барселоны».
Я допускаю, что информация СМИ, согласно которой «Барселона» хочет предложить футболисту контракт на 10 лет, условия которого будут касаться не только игры за клуб, но и другой деятельности после окончания карьеры, соответствует действительности.