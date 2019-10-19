Тебас: «Роналду давно покинул Ла Лигу, а её рейтинги продолжают расти»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему того, как уход из «Реала» и частые травмы сказались на рейтингах испанского чемпионата.

Криштиану уже давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост. Что касается Лео, то здоровье прежде всего. Надеюсь, он ещё долго будет радовать болельщиков своей игрой, а после завершения карьеры останется в административном корпусе «Барселоны».