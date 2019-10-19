Месси: «Мои мечты были намного скромнее всего, что со мной случилось»

Форвард «Барселоны» признался, что в детстве не мог мечтать о такой успешной карьере.

Одна из самых больших ошибок, которую мы, аргентинцы, допускаем – мы делаем вид, что мы лучшие во всём. А правда в том, что во многих аспектах мы очень далеки от идеала.

Мне пришлось покинуть свою страну, своих людей, друзей в 13 лет. Я никогда не думал, что меня ждёт такое будущее. Мои мечты были намного скромнее всего, что в итоге со мной случилось. А до того, как они исполнились, было множество разочарований, которые помогли мне стать лучше.