Месси: «Мои мечты были намного скромнее всего, что со мной случилось»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признался, что в детстве не мог мечтать о такой успешной карьере.
Одна из самых больших ошибок, которую мы, аргентинцы, допускаем – мы делаем вид, что мы лучшие во всём. А правда в том, что во многих аспектах мы очень далеки от идеала.
Мне пришлось покинуть свою страну, своих людей, друзей в 13 лет. Я никогда не думал, что меня ждёт такое будущее. Мои мечты были намного скромнее всего, что в итоге со мной случилось. А до того, как они исполнились, было множество разочарований, которые помогли мне стать лучше.
Также Месси высказался на тему возможного возвращения Неймара в «Барселону».