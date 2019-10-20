Лаутаро Мартинес: «Начинаю лучше узнавать Лукаку»

Нападающий «Интера» рассказал о своих взаимоотношениях с другим форвардом миланского клуба и прокомментировал победу над «Сассуоло»:

Мы работаем для того, что хорошо играть вместе. Мы все время над чем-то работаем, потому что «Интер» в этом сезоне играет в другой футбол.

С каждым днем узнаем друг друга с Лукаку все лучше и лучше. Это идет на благо «Интеру».

Мы рано успокоились сегодня. «Интеру» нужно не позволять отыгрывать такое преимущество сопернику. Нам нужно поработать над этим.