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Лаутаро Мартинес: «Начинаю лучше узнавать Лукаку»

вчера, 18:35
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло3 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о своих взаимоотношениях с другим форвардом миланского клуба Ромелу Лукаку и прокомментировал победу над «Сассуоло»:

Мы работаем для того, что хорошо играть вместе. Мы все время над чем-то работаем, потому что «Интер» в этом сезоне играет в другой футбол.

С каждым днем узнаем друг друга с Лукаку все лучше и лучше. Это идет на благо «Интеру».

Мы рано успокоились сегодня. «Интеру» нужно не позволять отыгрывать такое преимущество сопернику. Нам нужно поработать над этим.

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УрсХох
УрсХох
   225 / 893
вчера в 22:41
С каждым днем узнаем друг друга с Лукаку все лучше и лучше.... И чем больше я узнаю Лукаку,тем больше мне нравится дубовое полено.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 893
вчера в 19:23
Значит Лукака научилась издавать примитивные звуки.
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