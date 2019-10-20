ГлавнаяНовости

Наингголан: «Хотел бы поработать с Конте»

вчера, 16:50

Бельгийский полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан сообщил, что хотел бы поработать с главным тренером «Интера» Антонио Конте.

Я хотел бы играть под руководством Конте. Я поработал с ним месяц в «Интере», и хотя за месяц сложно составить о ком-либо мнение, я увидел всю его решительность.

Бельгиец успел поработать с Конте минувшим летом, до перехода из «Интера» в «Кальяри» на правах аренды.

Отметим, что не только Наингголан хвалит Конте. Недавно положительную оценку способностям наставника «Интера» дал полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер: «Мы становимся с каждым матчем только лучше»
Вчера, 21:34 Комментарии4
Моуриньо: «Результат матча МЮ - „Ливерпуль“ закономерен»
Вчера, 21:03 Комментарии2
Рэшфорд: «Мы заслуживали три очка»
Вчера, 20:58 Комментарии8
Клопп: «Позволили МЮ сыграть в их футбол»
Вчера, 20:54 Комментарии0
Хендерсон: «Могли сыграть лучше против „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 20:41 Комментарии0
Лаллана: «Ничья на „Олд Траффорд“ - неплохой результат»
Вчера, 20:36 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 893
вчера в 18:28
Посмотрим как Радж заговорит, когда поймет что Конте не собирается его возвращать.
ДСА
ДСА
   280 / 893
вчера в 17:58
Надеется попасть в Интер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100