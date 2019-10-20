Наингголан: «Хотел бы поработать с Конте»

вчера, 16:50

Бельгийский полузащитник «Кальяри» сообщил, что хотел бы поработать с главным тренером «Интера» .

Я хотел бы играть под руководством Конте. Я поработал с ним месяц в «Интере», и хотя за месяц сложно составить о ком-либо мнение, я увидел всю его решительность.

Бельгиец успел поработать с Конте минувшим летом, до перехода из «Интера» в «Кальяри» на правах аренды.

Отметим, что не только Наингголан хвалит Конте. Недавно положительную оценку способностям наставника «Интера» дал полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль.