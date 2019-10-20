Златан говорит! О «Барсе», Мбаппе и возвращении в Европу

сегодня, 18:00

Ибрагимович готовит почву для возвращения в Европу, поэтому снизошел для разговора с итальянскими СМИ . «Соккер.ру» предлагает и вам послушать Златана.

О контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси»:

У меня контракт с клубом до 31 декабря. Я уважаю свой клуб и не могу сказать, что будет дальше. Посмотрим, как будут развиваться события.

А еще нужно напомнить, что Златану 38 лет, но, несмотря на это, к нему есть интерес из Европы, в частности, «Фиорентина» интересовалась возможностью заключения контракта с звездным ветераном, когда он станет свободным агентом. Судя по всему, у Ибрагимовича тоже есть желание вернуться в Европу и тряхнуть стариной, а это значит, что появятся и новые варианты для продолжения карьеры. И вот почему.

О своей нынешней форме:

Я сделал себе громкое имя в футболе, но и в свои 38 лет я не зверь в зоопарке, на которого приходят посмотреть люди. Я по-прежнему забиваю по 20 голов за сезон.

Тут Ибрагимович даже поскромничал. В сезоне-2018 за «Лос-Анджелес Гэлакси» швед забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. В нынешней кампании, которая продолжается, на счету Царя Ибры уже 30 голов и те же 7 «ассистов». Даже при всем том, что это МЛС , а не АПЛ или Серия A - грандиозно!

О том, где бы хотел продолжить карьеру:

Я пережил незабываемые моменты в Италии, это мой второй дом. Выслушаю все предложения, но при этом мне бы хотелось перейти в команду, которая борется за скудетто. Златан все еще способен делать результат.

Иными словами Златана 100% могут заинтересовать «Ювентус», «Интер» и «Наполи». И они удостоятся отдельных слов, но пока — о «Болонье».

О возможном переходе в «Болонью»:

Михайлович – мой друг. Если я выберу «Болонью», то только ради него. Мы разговаривали недавно. Он сказал: «Златан, в команде другие будут бегать вместо тебя. Все, что тебе нужно, – быть с нами и забивать голы». Я благодарен Михайловичу, но вряд ли перейду в «Болонью». Если передумаю, позвоню ему сразу же, поскольку я все еще способен забить 20 голов в Серии А.

А как насчет «Наполи»:

Я смотрел последний документальный фильм про Марадону. Никто на него не похож, он особенный футболист. После просмотра этого фильма и с учетом любви к Неаполю у меня пробудилось желание приобрести опыт игры за «Наполи». Было бы круто повторить то, что сделал Диего. Это не значит, что я точно перейду туда, но это определенно один из вариантов, вызывающих у меня энтузиазм. Одна из причин: там работает Карло Анчелотти — великий тренер. Много звезд должно сойтись, но я точно знаю, что со мной «Сан-Паоло» будет заполнен каждое воскресенье.

Анчелотти с юмором отреагировал на слова Ибрагимовича: «Я срочно, прямо сейчас позвоню Ибрагимовичу и скажу, что мы уже расстелили красную дорожку к его приезду!»

О фаворитах чемпионской гонки в Серии A:

Не знаком лично с Антонио Конте, но слышал, что он каждый день выкладывается на 500%. В этом мы с ним похожи. Думаю, именно Конте вернул «Интеру» надежду на скудетто. Но фаворитом все равно остается «Ювентус».

О своих выступлениях за итальянские клубы:

В Турин я приехал молодым и до крайности амбициозным. Это было прямо: «Вау!» В «Интер» я отправился, потому что это было правильно с точки зрения развития моей карьеры. Это профессиональный шаг вперед. «Нерадзурри» дали мне хороший контракт и сказали: «А теперь иди и добудь нам титулы!» Все прошло отлично. Но нигде и никогда я не чувствовал себя таким сильным, как в «Милане». В той команде было столько прирожденных чемпионов на закате карьеры, фантастическая команда.

О сегодняшнем «Милане»:

Это катастрофа. Так много громких слов и так мало хороших дел. Этот «Милан» очень далек от того, который влюбил в себя весь мир. Думаю, им управляет не те люди, которые способны привести клуб к успеху.

О своем главном разочаровании в карьере:

Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но я бы высказался несколько иначе. Это был бы очень престижный трофей для меня, но в тот момент мне требовался другой вызов. Моя ошибка состояла в том, что я пытался изменить свою игру в соответствии со стилем «Барселоны». Поверьте мне, это моё единственное сожаление в карьере. Я пытался стать таким, как они.

Для меня он - «Особенный», победитель. До сих пор ощущаю его влияние на мою карьеру. Надеюсь, он скоро вернется к работе, и я уверен, что он сразу что-нибудь выиграет.

Мы с ним никогда не говорили один на один. Из-за него. Когда мы пересекались, он просто скрывался. Он ждал, когда я пройду мимо, а потом выходил. Гвардиола — феноменальный тренер, но не человек.

О Ромелу Лукаку:

Главное оружие Ромелу Лукаку — его мощь. А вот технически он не очень силен, ему стоило слушать меня. Однажды я даже предложил ему 50 фунтов за каждый успешный прием мяча, но он не захотел становиться лучше. Ха-ха! А если говорить серьезно, Лукаку невероятно нацелен на то, чтобы проявить себя. Думаю, в «Интере» у него получится.

Совет Килиану Мбаппе:

Я хотел бы дать совет Мбаппе. Он очень рано добился успеха, в самой молодости. Поэтому ему всегда придется соответствовать завышенным требованиям. Ему нужно все время работать над собой, чтобы быть более голодным, чем все остальные.

По материалам Gazzetta dello Sport.