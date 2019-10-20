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Вудворд: «Глейзеры не собираются продавать МЮ»

вчера, 18:06

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал слухи о возможной продаже клуба, а также рассказал о долгах «красных дьяволов»:

По моей информации, не было никаких обсуждений по поводу цены клуба или чего-нибудь подобного. Глейзеры здесь надолго. 

Долг «Манчестер Юнайтед» является долгосрочным, структурированным и похожим на аналогичные в других клубах.

Это чуть меньше двух процентов нашего годового дохода каждый год, так что на самом деле это не оказывает на нас никакого влияния.

Зимой сообщалось, что Вудворд может покинуть свой пост. Однако пока он остался на своем месте.

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   47 / 893
вчера в 18:39
Отлично, Глейзеры отлично развивают мюшок, прямо как Федун
Groove000
Groove000
   97 / 893
вчера в 18:11
А жаль... Лучше бы продали и тебя с собой забрали
STVA 1
STVA 1
   50 / 893
вчера в 18:09
Лучше бы продали...
sihafazatron
sihafazatron
   20 / 893
вчера в 18:08
если погба будет экономить на парикмахере, то скоро сам сможет купить мю)
d_fincher
d_fincher
   21 / 893
вчера в 18:07
Значит, разрушение будет продолжаться. Пока не утопят МЮ окончательно.
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