Вудворд: «Глейзеры не собираются продавать МЮ»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал слухи о возможной продаже клуба, а также рассказал о долгах «красных дьяволов»:

По моей информации, не было никаких обсуждений по поводу цены клуба или чего-нибудь подобного. Глейзеры здесь надолго.

Долг «Манчестер Юнайтед» является долгосрочным, структурированным и похожим на аналогичные в других клубах.

Это чуть меньше двух процентов нашего годового дохода каждый год, так что на самом деле это не оказывает на нас никакого влияния.