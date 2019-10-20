Вудворд: «Глейзеры не собираются продавать МЮ»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал слухи о возможной продаже клуба, а также рассказал о долгах «красных дьяволов»:
По моей информации, не было никаких обсуждений по поводу цены клуба или чего-нибудь подобного. Глейзеры здесь надолго.
Долг «Манчестер Юнайтед» является долгосрочным, структурированным и похожим на аналогичные в других клубах.
Это чуть меньше двух процентов нашего годового дохода каждый год, так что на самом деле это не оказывает на нас никакого влияния.
Зимой сообщалось, что Вудворд может покинуть свой пост. Однако пока он остался на своем месте.