Тренер МЮ: «Почти не показывали видео игры „Ливерпуля“ нашим футболистам»

, который является ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, рассказал о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 9-го тура АПЛ :

Некоторые игроки вернулись в лучшем настроении после матчей сборных, чем другие, потому что они пробились в финальную стадию Евро-2020. Мы собрали всех и показали видео. Однако мы не стали показывать нашим футболистам много «Ливерпуля». Сделали акцент на том, кем мы являемся. Иначе, если показывать много игры «Ливерпуля», то можно напугать игроков до смерти.