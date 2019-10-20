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Тренер МЮ: «Почти не показывали видео игры „Ливерпуля“ нашим футболистам»

вчера, 17:44
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Майк Фелан, который является ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, рассказал о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 9-го тура АПЛ:

Некоторые игроки вернулись в лучшем настроении после матчей сборных, чем другие, потому что они пробились в финальную стадию Евро-2020. Мы собрали всех и показали видео. Однако мы не стали показывать нашим футболистам много «Ливерпуля». Сделали акцент на том, кем мы являемся. Иначе, если показывать много игры «Ливерпуля», то можно напугать игроков до смерти.

Ранее стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

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Все комментарии
YNWA
YNWA
   404 / 893
вчера в 18:19
Понятно, не хотели пугать!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   514 / 893
вчера в 17:52
Ахахахахахаха конечно если покажут испугаються,вон как Аллемз пишет один обделался
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 893
вчера в 17:51
Зачем он это сказал
allemz
allemz
   14 / 893
вчера в 17:47
Ну Погбун точно успел обгадиться, он-то в заявке отсутствует))
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