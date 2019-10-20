Тренер МЮ: «Почти не показывали видео игры „Ливерпуля“ нашим футболистам»

Майк Фелан, который является ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, рассказал о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 9-го тура АПЛ:
Некоторые игроки вернулись в лучшем настроении после матчей сборных, чем другие, потому что они пробились в финальную стадию Евро-2020. Мы собрали всех и показали видео. Однако мы не стали показывать нашим футболистам много «Ливерпуля». Сделали акцент на том, кем мы являемся. Иначе, если показывать много игры «Ливерпуля», то можно напугать игроков до смерти.
Ранее стали известны стартовые составы команд на эту встречу.