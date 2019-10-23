Кикнадзе: «В течение всего матча верилось, что мы можем победить „Ювентус“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ребята играли героически. Приятно сегодня было смотреть на болельщиков, которые нас поддерживали, и на футболистов, которые выдали фантастическую битву. Всё заслуживало, конечно, лучшего результата. Мы приложили максимум усилий, играли с одним из сильнейших клубов в мире, в составе которого есть Криштиану Роналду, которого, кстати, сегодня практически не было видно, – это была достойная игра в исполнении «Локомотива».

Прошёл ли школу футбола сегодня наш клуб? Скажите об этом Юрию Павловичу [Сёмину], он во многих школах преподавать может. Я считаю, что в этой тяжелейшей игре он максимально использовал все свои ресурсы. Играли против команды, у которой два с половиной состава, клуба, который может себе позволить отказывать звёздам.

У нас столько игроков вне заявки осталось за последний месяц. Не все ребята, которые вернулись в игру, успели втянуться. Но сегодня верилось в течение всего матча, что «Локомотив» может достичь победы.