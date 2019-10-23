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Кикнадзе: «В течение всего матча верилось, что мы можем победить „Ювентус“»

сегодня, 02:17
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ребята играли героически. Приятно сегодня было смотреть на болельщиков, которые нас поддерживали, и на футболистов, которые выдали фантастическую битву. Всё заслуживало, конечно, лучшего результата. Мы приложили максимум усилий, играли с одним из сильнейших клубов в мире, в составе которого есть Криштиану Роналду, которого, кстати, сегодня практически не было видно, – это была достойная игра в исполнении «Локомотива».

Прошёл ли школу футбола сегодня наш клуб? Скажите об этом Юрию Павловичу [Сёмину], он во многих школах преподавать может. Я считаю, что в этой тяжелейшей игре он максимально использовал все свои ресурсы. Играли против команды, у которой два с половиной состава, клуба, который может себе позволить отказывать звёздам.

У нас столько игроков вне заявки осталось за последний месяц. Не все ребята, которые вернулись в игру, успели втянуться. Но сегодня верилось в течение всего матча, что «Локомотив» может достичь победы.

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Все комментарии
viv
viv
   111 / 837
сегодня в 09:53
Кикнадзе...скажи спасибо что не позорные 0:7 мясных ...а только двушку пропустили...
КЭТиК
КЭТиК
   117 / 837
сегодня в 09:17
Обидно получилось, а журавль уже был почти в руках.
kastites
kastites
   121 / 837
сегодня в 06:54
Наивный грузин. Он такой же как Канделаки
nikoladolgov
nikoladolgov
   137 / 837
сегодня в 03:26
Кто такой Кикнадзе ?
Он что жених Смородской ?
Как он попал неуч и бездарь в Локомотив ?
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