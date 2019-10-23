Сёмин: «У ребят не хватило сил»

Главный тренер «Локомотива» в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Ювентуса».

Конечно, есть разочарование, что не довели хорошее дело до конца. Произошли изменения в составе «Ювентуса» с заменами, мы не смогли вовремя среагировать на этих игроков. К тому же не хватило сил у ребят, которые до этого были травмированы. Проиграли в первую очередь центр.