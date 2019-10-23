ГлавнаяНовости

Сёмин: «У ребят не хватило сил»

сегодня, 00:38
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Ювентуса».

Конечно, есть разочарование, что не довели хорошее дело до конца. Произошли изменения в составе «Ювентуса» с заменами, мы не смогли вовремя среагировать на этих игроков. К тому же не хватило сил у ребят, которые до этого были травмированы. Проиграли в первую очередь центр.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дуглас Сантос: «Бундеслига меня очень многому научила»
Сегодня, 11:04 Комментарии2
Отец Оздоева: «​Мага напоминает мне Каземиро из „Реала“»
Сегодня, 11:01 Комментарии3
Оздоев мог перейти в «Вердер», но решил остаться в «Зените»
Сегодня, 10:47 Комментарии38
Отец Оздоева рассказал о начале карьеры Магомеда
Сегодня, 10:13 Комментарии3
Дуглас Сантос: «„Лейпциг“ — это команда, которая всегда думает об атаке»
Сегодня, 10:08 Комментарии10
Игнатьев: «Я бы не сказал, что у „Ювентуса“ было много опасных моментов»
Сегодня, 10:03 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок ответил МКС
   188 / 837
сегодня в 10:26
Живоглядов, как оборонительный игрок плох
PITER_1
PITER_1
   623 / 837
сегодня в 09:14
а сил не хватило потому что у семина мозгов не хватило
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   22 / 837
сегодня в 07:20
Палыч, не посыпайте голову пеплом! Этот розыгрыш и прошлогодний - земля и небо! Респект! Но с заменами, конечно, начудили-с. При Вашем то опыте... ЛОКО ВПЕРЁД!!!
МКС
МКС ответил Евгений Макрушин
   59 / 837
сегодня в 07:18
Что за чушь Вы пишите???У Локо совершенно нет скамейки.Кого и вместо кого он должен был выпустить?
ЖИВОГЛЯДОВА ВМЕСТО ИДОВУ

Не знаешь свою команду

Сиди и не пиши чушь
mangoх12
mangoх12 ответил Евгений Макрушин
   6 / 837
сегодня в 02:23
Что за чушь Вы пишите???У Локо совершенно нет скамейки.Кого и вместо кого он должен был выпустить?
а куда все делись при таких ресурсах ? Вы тоже бедные как Гинер ? ахахах
КЭТиК
КЭТиК
   117 / 837
сегодня в 02:12
Обидно.
viv
viv
   111 / 837
сегодня в 01:10
Главное не опозорились 0:7 как мясные в ЛЧ.....
Сантус
Сантус
   80 / 837
сегодня в 01:03
Сейчас всем легко пенять Шпалычу......а выдержали бы?....пели старому сейчас дифирамбы....)))Старый конь борозды не портит...опыт не пропьёшь....Эх люди....))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил МКС
   311 / 837
сегодня в 00:49
Что за чушь Вы пишите???У Локо совершенно нет скамейки.Кого и вместо кого он должен был выпустить?
МКС
МКС
   59 / 837
сегодня в 00:44
А куда ты смотрел то старый?

У тебя оборона с ног валится

А ты им замену не даешь
Объективное мнение
Объективное мнение
   97 / 837
сегодня в 00:40
Затянул с замееами
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100