Сёмин: «„Локо“ сыграл на 100% своих возможностей»

Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги гостевого матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

— Мы сыграли на 100 процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, не хватило кондиций тех футболистов, которые до этого были больны. Предыдущий матч не играли Баринов, Игнатьев, Крыховяк, Хеведес. Им немного в конце кондиций на все 90 минут не хватило.

— Можно было сыграть при контригре более качественно? Мало подходов к воротам «Юве» было.

— Наверное, можно было. Но «Ювентус» не позволил этого сделать — на начальном этапе подавлял прессингом наши контратакующие действия.

— В чём может быть польза от такого матча?

— Опыт. Не каждому игроку и тренеру удаётся играть против «Ювентуса». Очень серьёзный опыт для клуба и команды.