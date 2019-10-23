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Сёмин: «„Локо“ сыграл на 100% своих возможностей»

сегодня, 01:11
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги гостевого матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

— Мы сыграли на 100 процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, не хватило кондиций тех футболистов, которые до этого были больны. Предыдущий матч не играли Баринов, Игнатьев, Крыховяк, Хеведес. Им немного в конце кондиций на все 90 минут не хватило. 

— Можно было сыграть при контригре более качественно? Мало подходов к воротам «Юве» было.

— Наверное, можно было. Но «Ювентус» не позволил этого сделать — на начальном этапе подавлял прессингом наши контратакующие действия.

— В чём может быть польза от такого матча?

— Опыт. Не каждому игроку и тренеру удаётся играть против «Ювентуса». Очень серьёзный опыт для клуба и команды.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил viv
   64 / 837
сегодня в 10:28
    viv
    viv
       111 / 837
    сегодня в 09:57
    Палыч благодарен...что не 0:7.....
    -Хостинский-
    -Хостинский-
       318 / 837
    сегодня в 02:32
    В обороне сыграли да, на все 200% и все равно пропустили два, просто Класс ЮВЕНТУСА выше раз в 10, а вот в атаке вы явно сыграли хренова, забили гол и отошли всей командой назад и прижалась к воротам. При счёте 1:0 надо было идти вперёд были бы шансы выиграть если бы забили ещё, а так...
    В России такие Семинские приколы прокатывает, в Европе сами видели
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       160 / 837
    сегодня в 01:33
    Юве хромает. Если бы локо не был полуполоматым, то не известно смогли бы мы перевернуть игру.
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