Наумов: «„Локо“ нужно думать о плей-офф ЛЧ, а не о Лиге Европы. Шансы есть»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов после поражения бывшей команды от «Ювентуса» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов подчеркнул, что «железнодорожники» должны попытаться выйти в плей-офф ЛЧ .

Не думаю, что в Москве будет легче, потому что там трибуны будут заводить и тащить вперёд. Как бы футболисты ни старались зажиматься и играть ближе к своей штрафной, они всё равно будут раскрываться, лезть вперёд и стараться выиграть. Думаю, дома нужно рисковать, стараться сыграть в более открытый футбол и постараться забить. Пока есть шанс, нужно думать о плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Шансы есть! Надо постараться обыграть «Ювентус», потом дома победить «Байер» и пытаться занять второе место. Юрий Сёмин будет это делать! Я его знаю, у него характер неуступчивый.

В принципе, «Локомотив» довольно компактно играл – Юрий Сёмин правильно выстроил игру, он по-другому и не мог играть. Всё верно сделал, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило везения и силёнок. Вначале немного робко играли, потом освоились, было хорошее начало второго тайма, а «Ювентус» немного моментов имел, но у них есть реализация – если есть момент, это гол. Мне кажется, упрекнуть футболистов «Локомотива» не в чем – они сделали всё, что могли. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.

Я надеялся, что результативная ничья останется, но, к сожалению, не получилось. Это даже не «физика», не хватило общекомандных сил. Всё-таки играли, можно сказать, против сборной мира, «Ювентус» дома вообще никому не проигрывает, а тут «Локомотив» создал ему довольно много проблем, что очень приятно.

Мне было тревожно из-за игроков, которые по разным причинам имели паузу – из-за дисквалификации или болезни. Это не всегда идёт на пользу и выбивает из игрового ритма. Сегодня Гжегож Крыховяк выглядел гораздо ниже своих возможностей, Владислав Игнатьев допустил много ошибок, даже обычно активный Дмитрий Баринов особо ярко себя не проявлял. Как раз эти три игрока имели паузу.