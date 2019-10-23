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Каррера: «„Локомотив“ провёл прекрасный матч, но у „Ювентуса“ выше уровень»

сегодня, 00:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Ювентусом».

«Локомотив» провёл прекрасный матч, но у «Ювентуса» очень высокий уровень в атаке. Выходят Дибала, Игуаин. У туринцев по сути две команды. Мне кажется, «Локомотиву» не хватило сил в концовке. Дело не в потере концентрации. Её может не хватить, когда ты ведёшь 3:0 и пропускаешь такой гол. Конечно, игроки «Локомотива» ошиблись, Баринов дал сопернику подготовить удар. Нужно было заставить Алекса Сандро перевести мяч на правую ногу. Ему никак нельзя давать бить с левой. А защитник смотрел на мяч и уже потом увидел, что происходит на отскоке. Дибала, как нападающий, сразу понял, что нужно бежать. В этом защитник ошибся.

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Все комментарии
viv
viv
   111 / 837
сегодня в 09:59
Локо то провел прекрасный матч против Юве...в отличии от тебя с Ливерпулем...
Bikzon
Bikzon
   151 / 837
сегодня в 04:53
Физрук прав.
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