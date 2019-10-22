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Семак: «„Зенит“ стал сильнее в Лиге чемпионов»

вчера, 19:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от стартовых туров клуба в Лиге чемпионов, в которых они сыграли вничью с «Лионом» и обыграли «Бенфику».

Думаю, мы стали немного сильнее. Стали немного правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы, особенно на групповом этапе. Конечно, мы растем как команда. Есть топ-клубы, с которыми нам сложно играть, а с остальными мы играть можем. Появляется все большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаются команды сопоставимого уровня. Если сможем выйти в следующий этап, выйти из группы, это будет для нас большим успехом.

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133
   155 / 837
вчера в 23:08
Прочитав коменты. На удивление умные . Думаю Зенит обязан оправдать доверие. СПОСИБО.
Wivert
Wivert
   637 / 837
вчера в 23:06
сегодня немного сильнее завтра сильнее всех ОЛЕ ОЛЕ ЗЕНИТ ЧЕМПИОН
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
вчера в 22:23
Вот именно немного. А хватит ли этого немного для положительного результата? Это вопрос.
Морозовский
Морозовский
   16 / 837
вчера в 21:34
Хорэ себя расхваливать! Давай, Серёжа, выигрывай в Европе!
Сп62
Сп62
   88 / 837
вчера в 21:17
Если по зарплатам на уровне топ команд, то и по игре должны выглядеть соответственно. Удачи от спартаковца.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   103 / 837
вчера в 21:16
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       178 / 837
    вчера в 20:48
    Успехов Зениту!
    VIPded
    VIPded
       34 / 837
    вчера в 20:29
    Удачи Зениту в ЛЧ!!!
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       18 / 837
    вчера в 20:22
    Зенит частый участник Лиги чемпионов. Опыт накапливается. Удачи.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       385 / 837
    вчера в 20:08
    завтра глянем .а то здесь они герои ,а в еуропе ай цвай драй.
    drug01
    drug01
       91 / 837
    вчера в 20:01
    Сколько игроков купили! Давно уже штурмовать высоты...
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