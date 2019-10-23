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Хеведес: «Думаю, „Локомотив“ заслуживал ничьей или даже победы»

сегодня, 02:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это особые чувства — вернуться в город, где я провёл год своей карьеры. В раздевалке встретил друзей.

Думаю, мы заслужили большего — ничью или даже победу. Но когда у тебя есть игроки уровня Дибалы, можно перевернуть любую игру. Всё равно считаю, что «Ювентус» можно обыграть, сегодня вы в этом убедились. Мы вели в счёте большую часть матча, чётко следуя плану на игру: организованно обороняться и использовать каждую возможность, чтобы атаковать.

Говорите, все в Турине удивились, когда забил Миранчук? Я не удивился. Жоау Мариу отлично ассистировал, а Миранчук прекрасно пробил. Я больше был расстроен, что мы пропустили в концовке, чем удивился голу Миранчука.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   189 / 837
сегодня в 08:57
Локомотив играл слабо и неуверенно. И пугались до игры.
BagioR
BagioR
   375 / 837
сегодня в 07:38
Скажите спасибо днонуччи
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