Клопп прокомментировал предстоящий матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о предстоящем матче «красных» против «Тоттенхэма» в 10-м туре АПЛ .

«Тоттенхэм» всегда способен выдать надлежащее выступление. Этого мы от них должны ждать. Это не проблема. К тому же мы обыграли их в финале Лиги чемпионов. Полагаю, «Ливерпуль» вел себя уважительно, празднуя победу, но все же именно мы выиграли, что, конечно, послужит дополнительной мотивацией для «Тоттенхэма». Всё это понятно, но в конечном счете нас ждет игра между двумя хорошими командами, и ситуация вокруг матча не будет иметь большого значения.