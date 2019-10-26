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Клопп прокомментировал предстоящий матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

сегодня, 08:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗавтра в 18:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче «красных» против «Тоттенхэма» в 10-м туре АПЛ.

«Тоттенхэм» всегда способен выдать надлежащее выступление. Этого мы от них должны ждать. Это не проблема. К тому же мы обыграли их в финале Лиги чемпионов. Полагаю, «Ливерпуль» вел себя уважительно, празднуя победу, но все же именно мы выиграли, что, конечно, послужит дополнительной мотивацией для «Тоттенхэма». Всё это понятно, но в конечном счете нас ждет игра между двумя хорошими командами, и ситуация вокруг матча не будет иметь большого значения.

Отметим, что ранее Клопп прокомментировал встречу «Ливерпуля» с «Генком» в Лиге чемпионов (4:1). В частности, тренер заявил, что ему не понравилась игра подопечных.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   125 / 886
сегодня в 10:50
по карточкам за симуляции куры на втором месте с 4-мя карточками.
у Ливерпуля ни одной.
Karkaz
Karkaz
   381 / 886
сегодня в 10:36
Скорее всего шпоры разлетятся в пух и прах, судя по последним результатам
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 886
сегодня в 10:12
Посмотрим кто завтра подменит Скомину. Аха-ха)
igGA
igGA
   245 / 886
сегодня в 09:19
"Нас ждет игра между двумя командами".
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 886
сегодня в 09:07
Ливерпуль победит.
STVA 1
STVA 1
   93 / 886
сегодня в 08:31
Шпорам трудно будет очки взять...
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