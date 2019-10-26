Клопп прокомментировал предстоящий матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче «красных» против «Тоттенхэма» в 10-м туре АПЛ.
«Тоттенхэм» всегда способен выдать надлежащее выступление. Этого мы от них должны ждать. Это не проблема. К тому же мы обыграли их в финале Лиги чемпионов. Полагаю, «Ливерпуль» вел себя уважительно, празднуя победу, но все же именно мы выиграли, что, конечно, послужит дополнительной мотивацией для «Тоттенхэма». Всё это понятно, но в конечном счете нас ждет игра между двумя хорошими командами, и ситуация вокруг матча не будет иметь большого значения.
Отметим, что ранее Клопп прокомментировал встречу «Ливерпуля» с «Генком» в Лиге чемпионов (4:1). В частности, тренер заявил, что ему не понравилась игра подопечных.
у Ливерпуля ни одной.
у Ливерпуля ни одной.