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Бен-Йеддер: «До подиума ещё далеко. „Монако“ о нём не думает»

сегодня, 03:28
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер прокомментировал победу над «Нантом» (1:0) в матче 11-го тура Лиги 1.

Заслуженная победа «Монако». Неотразимая игра – это слишком громко. Мы вместе работаем и выстраиваем нашу игру, чтобы добиваться хороших результатом.

Для меня не существует пределов, я всегда стараюсь сделать больше и продолжать забивать ради команды и самого себя. Я очень рад, забивать всегда приятно. Но звание лучшего бомбардира – это не самое главное.

«Монако» пришлось тяжко в прошлом году и в начале этого сезона, мы с трудом набирали очки. Стараемся постепенно возвращаться в борьбу. Подиум всё ещё далеко, мы не думаем о нём.

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