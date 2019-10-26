Бен-Йеддер: «До подиума ещё далеко. „Монако“ о нём не думает»

Нападающий «Монако» прокомментировал победу над «Нантом» (1:0) в матче 11-го тура Лиги 1.

Заслуженная победа «Монако». Неотразимая игра – это слишком громко. Мы вместе работаем и выстраиваем нашу игру, чтобы добиваться хороших результатом.

Для меня не существует пределов, я всегда стараюсь сделать больше и продолжать забивать ради команды и самого себя. Я очень рад, забивать всегда приятно. Но звание лучшего бомбардира – это не самое главное.

«Монако» пришлось тяжко в прошлом году и в начале этого сезона, мы с трудом набирали очки. Стараемся постепенно возвращаться в борьбу. Подиум всё ещё далеко, мы не думаем о нём.