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Роджерс: «„Лестер“ хочет быть топ-командой»

сегодня, 04:24
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон0 : 9Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал разгромную победу над «Саутгемптоном» (9:0) в матче 10-го тура АПЛ.

Погода была ужасной, но наш настрой был на запредельном уровне. Я очень доволен тем, как мы оборонялись, и мы также были безжалостны в атаке. Я очень горд быть тренером этой команды.

Мы хотели быстро забирать мяч себе и снова бежать в атаку. Показатель хороших команд заключается в том, что они не останавливаются. Мы хотели показать, что являемся такой командой, и во втором тайме нам это определённо удалось.

Когда ты забиваешь так много голов, то можешь спокойно замедлить темп, но мы сохраняли наш настрой. Мы хотим быть топ-командой, а для этого нужно оставаться хладнокровными.

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