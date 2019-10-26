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Кьеллини: «Поиграю ещё пару лет, не больше»

сегодня, 04:54

35-летний защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о дальнейших карьерных планах.

Я поиграю ещё пару лет, не больше.

Я бы хотел поработать в качестве директора, но без спешки. Я считаю, что нашей большой ошибкой, как футболистов, является то, что, когда мы завершаем карьеру, то начинаем думать, что мы уже готовы для такой работы.

Когда ты заканчиваешь играть в 35-40 лет, то думаешь, что знаешь о футболе всё, но затем ты попадаешь в мир этой работы, где люди твоего же возраста не менее 15 лет работали на хорошем уровне.

Также Кьеллини поделился мнением о форварде туринской команды Криштиану Роналду.

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