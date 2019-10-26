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Тер Штеген: «Причины поражений в Риме и Ливерпуле крылись в психологии»

сегодня, 07:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген в интервью 11 Freunde поделился мнением о причинах поражений каталонского клуба в плей-офф Лиги чемпионов от «Ромы» и «Ливерпуля». В обоих случаях «сине-гранатовые» не смогли пройти в следующий раунд ЛЧ, несмотря на разгромные победы в первом круге.

Причины этих результатов были связаны не с тактическими, а психологическими проблемами. Необходимо хорошенько изучить этот вопрос.

Вот почему я никогда не скажу, что такое не может произойти с нами вновь. Мы все пребывали в шоке, потому что этому не было объяснений.

Немец также признался, что планировал покинуть «Барселону» в 2016 году.

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Никита Бычков
Никита Бычков
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сегодня в 08:12
Причина в карлике вредителе, гнать его в китай пока барсу не развалил как сборную свою
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