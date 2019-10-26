Тер Штеген: «Причины поражений в Риме и Ливерпуле крылись в психологии»

сегодня, 07:45

Голкипер «Барселоны» в интервью 11 Freunde поделился мнением о причинах поражений каталонского клуба в плей-офф Лиги чемпионов от «Ромы» и «Ливерпуля». В обоих случаях «сине-гранатовые» не смогли пройти в следующий раунд ЛЧ , несмотря на разгромные победы в первом круге.

Причины этих результатов были связаны не с тактическими, а психологическими проблемами. Необходимо хорошенько изучить этот вопрос. Вот почему я никогда не скажу, что такое не может произойти с нами вновь. Мы все пребывали в шоке, потому что этому не было объяснений.

Немец также признался, что планировал покинуть «Барселону» в 2016 году.