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Гвардиола: «Вскоре Менди сможет играть регулярно»

сегодня, 11:51

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние защитника «горожан» Бенжамена Менди.

Думаю, вскоре Менди сможет играть регулярно. Благодаря участию в матчах он выйдет на свой лучший уровень. Пока Менди не готов демонстрировать свой максимум, но это нормально – после того, как он фактически пропустил два сезона, ему нужно время. Надеюсь, он будет здоров.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» столкнулся с проблемами на позиции левого защитника. Менди пока не набрал оптимальные кондиции. Другой футболист этого амплуа, Александр Зинченко, перенес операцию и пропустит некоторое время.

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