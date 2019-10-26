Гвардиола: «Вскоре Менди сможет играть регулярно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние защитника «горожан» Бенжамена Менди.
Думаю, вскоре Менди сможет играть регулярно. Благодаря участию в матчах он выйдет на свой лучший уровень. Пока Менди не готов демонстрировать свой максимум, но это нормально – после того, как он фактически пропустил два сезона, ему нужно время. Надеюсь, он будет здоров.
Стоит отметить, что «Манчестер Сити» столкнулся с проблемами на позиции левого защитника. Менди пока не набрал оптимальные кондиции. Другой футболист этого амплуа, Александр Зинченко, перенес операцию и пропустит некоторое время.