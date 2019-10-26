Давид Луис: «„Арсеналу“ следует сохранять спокойствие»

Защитник «Арсенала» прокомментировал поражение «канониров» в матче с «Шеффилд Юнайтед».

Нам нужно быть честными, чтобы понять, что произошло. В то же время нам следует сохранять спокойствие. Это только второе поражение «Арсенала» в нынешнем сезоне. Многое команда делает хорошо. «Арсеналу» нужно придерживаться своей философии. Мы должны верить в свою команду, ведь это лучший способ добиться прогресса.