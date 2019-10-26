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Давид Луис: «„Арсеналу“ следует сохранять спокойствие»

сегодня, 09:30
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Защитник «Арсенала» Давид Луис прокомментировал поражение «канониров» в матче с «Шеффилд Юнайтед».

Нам нужно быть честными, чтобы понять, что произошло. В то же время нам следует сохранять спокойствие. Это только второе поражение «Арсенала» в нынешнем сезоне. Многое команда делает хорошо. «Арсеналу» нужно придерживаться своей философии. Мы должны верить в свою команду, ведь это лучший способ добиться прогресса.

Напомним, ранее Давид Луис заявил о том, что «Арсенал» может побороться за чемпионство в текущем сезоне.

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Все комментарии
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   397 / 886
сегодня в 10:09
    STVA 1
    STVA 1
       93 / 886
    сегодня в 09:35
    Бывают и такие поражения...
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