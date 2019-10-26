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Тео Эрнандес прокомментировал работу с Пиоли

сегодня, 11:13

Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал работу с новым главным тренером «красно-черных» Стефано Пиоли.

Когда пришел Пиоли, у нас стало больше свободы в игре. Мне нравится его тактическая система. Мне важно помогать команде. Я понимаю, что являюсь защитником, поэтому мне нужно больше работать над перекрытием пространства для атак соперников. Пиоли дает нам некоторую свободу, но не слишком увлекается этим, поскольку в Италии важно иметь четкую тактическую структуру.        

Тео Эрнандес перешел в «Милан» из «Реала» минувшим летом. Игрок не скрывает своих амбиций. В частности, он заявил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов с «красно-черными».

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