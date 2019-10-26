Тео Эрнандес прокомментировал работу с Пиоли

Защитник «Милана» прокомментировал работу с новым главным тренером «красно-черных» .

Когда пришел Пиоли, у нас стало больше свободы в игре. Мне нравится его тактическая система. Мне важно помогать команде. Я понимаю, что являюсь защитником, поэтому мне нужно больше работать над перекрытием пространства для атак соперников. Пиоли дает нам некоторую свободу, но не слишком увлекается этим, поскольку в Италии важно иметь четкую тактическую структуру.