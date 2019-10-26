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Варга: «Я слежу за Ганчаренко — он лучший тренер современности»

сегодня, 11:24

Футбольный агент Шандор Варга на мастер-классе поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко

Разница по моментам между ЦСКА и «Ференцварош» — 8:1, но ЦСКА не смог реализовать моменты, а «Ференцварош» свой один забил. Но тренер здесь сделал все, что мог: замены, подсказки.

Я слежу за Ганчаренко — он лучший тренер современности. Если его поставить в «Ливерпуль», то команда будет играть так же хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это прекрасно понимает. Тот факт, что Ганчаренко доверил место в составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов очень хорошую провёл играл. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на защиту Ганчаренко.

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Kresi frok
Kresi frok ответил LOpp
   388 / 884
сегодня в 13:14
А вот здесь ты не прав, на данный момент один из лучших тренеров чимпианата двара. Да, не спорю : "Результат на табло" , но надо адекватно оценивать ситуацию.
mangoх12
mangoх12 ответил fanatcska94
   9 / 884
сегодня в 13:06
Гончаренко выжимает из этого состава максимум, но и к нему тоже вопросов не мало
Скажи пож. ты реально сичтаещь что тухлаяний ничейка с Уфой причем два раза, это лучшее что можно сделать? Получается у нас состав хуже ихнего ? Не заигрались ли вы в Витя верим ?
mangoх12
mangoх12
   9 / 884
сегодня в 13:01
О как , оказывается чтобы стать лучшим не нужен результат , не нужно понимать тактику , играть с голым центром поля п-ля шашки наголо достаточно одного понта и , тухлой ничейки с Уфой и кучу отмазок. А на самом деле Шарга хотел сказать : "звонил Гончаренко просил подыскать ему новое место работы".
КЭТиК
КЭТиК
   165 / 884
сегодня в 12:38
Три нуля в Европе - лучший результат.
За адекватность
За адекватность
   22 / 884
сегодня в 12:33
"Карпов очень хорошую провёл играл." Поправили бы. А по теме, то после таких дифирамбов Ганчаренко должен сказать, что Варга лучший футбольный агент современности.
fanatcska94
fanatcska94
   475 / 884
сегодня в 12:25
Гончаренко выжимает из этого состава максимум, но и к нему тоже вопросов не мало
VIPded
VIPded
   43 / 884
сегодня в 12:23
Ну хоть кто-то заступился за Витю...)))
МапС
МапС
   295 / 884
сегодня в 12:07
Агент явно не конский.
Groove000
Groove000
   60 / 884
сегодня в 11:58
Хм, кажется, кое-кому нужны лошади)
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 884
сегодня в 11:54
Да,галактического масштаба личность-ТРЕНЕРИЩЕ!!!
LOpp
LOpp
   37 / 884
сегодня в 11:40
Болельщики Лудогорца, Эспаньола и Ференцвароша просят не увольнять Гончаренко
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