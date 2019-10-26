Варга: «Я слежу за Ганчаренко — он лучший тренер современности»

Футбольный агент Шандор Варга на мастер-классе поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА .

Разница по моментам между ЦСКА и «Ференцварош» — 8:1, но ЦСКА не смог реализовать моменты, а «Ференцварош» свой один забил. Но тренер здесь сделал все, что мог: замены, подсказки.

Я слежу за Ганчаренко — он лучший тренер современности. Если его поставить в «Ливерпуль», то команда будет играть так же хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это прекрасно понимает. Тот факт, что Ганчаренко доверил место в составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов очень хорошую провёл играл. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на защиту Ганчаренко.