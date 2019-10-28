Лэмпард: «„Челси“ продолжил играть в атакующий футбол и после ухода Азара»

Главный тренер «Челси» поделился мнением об уходе экс-полузащитника «синих» в «Реал»:

Азар создал практически половину голов «Челси» в прошлом сезоне. Конечно, его уход стал для нас проблемой.

Необходимо было принять это и найти внутренние резервы в клубе. У нас есть хорошие атакующие игроки, забивающие мячи в ворота соперников и быстро продвигающие мяч вперед. Нужно и дальше продолжать в том же духе.

Каждый хочет видеть Азара в своей команде, но его больше нет. У нас есть хорошие футболисты. Важно, что мы играем в атакующий футбол. Ведь болельщики, приехавшие в Бернли, хотят именно такой игры. Я тоже хочу этого.

Конечно, «Челси» необходимо прибавлять в обороне. Нашим игрокам нужно еще быстрее двигать мяч вперед для создания моментов. Именно над этим мы и работаем каждую неделю на тренировках.