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Лэмпард: «„Челси“ продолжил играть в атакующий футбол и после ухода Азара»

сегодня, 20:09
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли2 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об уходе экс-полузащитника «синих» Эдена Азара в «Реал»:

Азар создал практически половину голов «Челси» в прошлом сезоне. Конечно, его уход стал для нас проблемой.

Необходимо было принять это и найти внутренние резервы в клубе. У нас есть хорошие атакующие игроки, забивающие мячи в ворота соперников и быстро продвигающие мяч вперед. Нужно и дальше продолжать в том же духе.

Каждый хочет видеть Азара в своей команде, но его больше нет. У нас есть хорошие футболисты. Важно, что мы играем в атакующий футбол. Ведь болельщики, приехавшие в Бернли, хотят именно такой игры. Я тоже хочу этого.

Конечно, «Челси» необходимо прибавлять в обороне. Нашим игрокам нужно еще быстрее двигать мяч вперед для создания моментов. Именно над этим мы и работаем каждую неделю на тренировках.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 21:36
Работа Лэмпса вызывает гораздо больше положительных эмоции, чем у многих из его предшественников
igGA
igGA
   252 / 872
сегодня в 20:46
"Надо лучше играть".
cska plus
cska plus
   13 / 872
сегодня в 20:40
Неплохо играе Челси.
drug01
drug01
   147 / 872
сегодня в 20:20
Надо продолжать успешно играть!
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