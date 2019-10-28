МакБрайд: «Мбаппе следует перейти в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший нападающий «Фулхэма» считает, что форварду «Пари Сен-Жермен» следует перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» – отличный клуб, но вы действительно хотите, чтобы Мбаппе играл в прессинге по всему полю? Вы хотите, чтобы он так же много работал в защите, как все игроки атаки «Ливерпуля»? Еще есть «Барселона» и «Реал». Кто не хотел бы получать пасы от Лионеля Месси? В то же время у «Реала» наступил некоторый спад. Но если Мбаппе хочет вывести из посредственности клуб, который раньше процветал, ему следует перейти в «Манчестер Юнайтед».