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МакБрайд: «Мбаппе следует перейти в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 19:11

Бывший нападающий «Фулхэма» Брайан МакБрайд считает, что форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе следует перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» – отличный клуб, но вы действительно хотите, чтобы Мбаппе играл в прессинге по всему полю? Вы хотите, чтобы он так же много работал в защите, как все игроки атаки «Ливерпуля»? Еще есть «Барселона» и «Реал». Кто не хотел бы получать пасы от Лионеля Месси? В то же время у «Реала» наступил некоторый спад. Но если Мбаппе хочет вывести из посредственности клуб, который раньше процветал, ему следует перейти в «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Мбаппе попал в сферу интересов ряда европейских грандов. В частности, сообщалось, что нападающий может перейти в «Ювентус».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 871
сегодня в 19:44
или в Реал.
dino-hsv
dino-hsv
   33 / 871
сегодня в 19:22
ахахаха
sihafazatron
sihafazatron
   20 / 871
сегодня в 19:19
в анжи тоже можно)
allemz
allemz ответил Рауль и Зидан
   51 / 871
сегодня в 19:18
С чего вдруг ему хотеть этого ?Тогда Милан там первый на очереди
Только Милан в отличие от МЮ вряд ли сможет выложить 300+ лямов.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   563 / 871
сегодня в 19:15
С чего вдруг ему хотеть этого ?Тогда Милан там первый на очереди
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