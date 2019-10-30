Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии

сегодня, 19:12

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» рассказал о своём желании приостановить выступления за сборную Бельгии:

У меня был разговор с . Моя семья теперь живёт в Гуанчжоу, а Китай находится далековато от Бельгии. Я хочу сосредоточиться на выступлениях в китайской Суперлиге. Поэтому я пока не планирую выступать за сборную Бельгии.

32-летний Дембеле впервые был вызван в сборную Бельгии в 2006 году. Всего за национальную сборную он провёл 80 матчей и забил пять голов. Игрок перешёл в «Гуанчжоу Фули» в январе 2019 года из «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне хавбек провёл 23 матча в чемпионате Китая, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Дембеле рассказал, почему решил покинуть «Тоттенхэм».