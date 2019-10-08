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Швайнштайгер завершил карьеру

сегодня, 17:35

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.

Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.

Также хочу поблагодарить Ану Иванович (бывшая теннисистка и жена игрока) и свою семью за поддержку. Спасибо.

В составе мюнхенской «Баварии» Швайнштайгер стал восьмикратным чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов в 2013 годуа. В составе сборной Германии он провел 121 матч, забил 24 гола, завоевал золото (в 2014 году) и бронзу (2006, 2010) на чемпионатах мира, серебро чемпионата Европы-2008.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   195 / 1000
сегодня в 18:14
Спасибо тебе за великолепные сезоны в Баварии, Швайни! Лам, Роббен, Швайнштайгер....На своей позиции в лучшие годы Бастиан был великолепен. Как хорошо, что ему довелось стать чемпионом мира в 2014 году)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   643 / 1000
сегодня в 18:11
Хорошая карьера у Басти.
ColdSun1995
ColdSun1995
   171 / 1000
сегодня в 18:04
удачи Басти! спасибо за хорошие годы в Баварии
azures
azures
   156 / 1000
сегодня в 17:58
Удачи Швайнштайгеру!
Брулин
Брулин
   244 / 1000
сегодня в 17:52
Молодой Швайни на домашнем турнире. На него возлагали большие надежды и не зря. Великая карьера крутого игрока.
Zimmer
Zimmer
   669 / 1000
сегодня в 17:50
Спасибо за игру, Бастиан.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   105 / 1000
сегодня в 17:50
спасибо тебе, Басти, за крупные турниры ЧЕ и ЧМ!
allemz
allemz
   20 / 1000
сегодня в 17:48
Легенда Баварии и сборной Германии! Отличный человек, всегда был на позитиве, великолепный спортсмен, шикарная карьера - всё это про Швайни.
Удачи!
амурец
амурец
   91 / 1000
сегодня в 17:42
Да такой карьере можно позавидовать
VIPded
VIPded
   63 / 1000
сегодня в 17:39
Шикарная карьера и спокойный уход с поля.
Jake Sully
Jake Sully
   77 / 1000
сегодня в 17:38
Швайнштайгер легенда сборной Германии, удачи ему!

p.s. но был ещё спартач Хитцльшпергер, позор Германии!
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