Швайнштайгер завершил карьеру

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.
Также хочу поблагодарить Ану Иванович (бывшая теннисистка и жена игрока) и свою семью за поддержку. Спасибо.
В составе мюнхенской «Баварии» Швайнштайгер стал восьмикратным чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов в 2013 годуа. В составе сборной Германии он провел 121 матч, забил 24 гола, завоевал золото (в 2014 году) и бронзу (2006, 2010) на чемпионатах мира, серебро чемпионата Европы-2008.
Удачи!
https://www.youtube.com/watch?v=eT8GkPnuJ6k
Удачи!
p.s. но был ещё спартач Хитцльшпергер, позор Германии!
p.s. но был ещё спартач Хитцльшпергер, позор Германии!