Швайнштайгер завершил карьеру

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии объявил о завершении карьеры.

Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.

Также хочу поблагодарить Ану Иванович (бывшая теннисистка и жена игрока) и свою семью за поддержку. Спасибо.