Вот и Швайни наигрался

сегодня, 11:00

«Соккер.ру» вспоминает знаменитого немецкого полузащитника, завершившего карьеру.

Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру. О своём решении Басти сообщил вскоре после завершения регулярного чемпионата MLS .

Мне грустно прощаться с карьерой игрока, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу.

Непременно возникнут вопросы. «А разве он до сих пор играл»? Да играл, и неплохо. Уехав в 2017 году за океан, немец отыграл три сезона за «Чикаго Файр». Причём на весьма приличном уровне. А с чего бы ему отбывать номер в 35 лет. Мог бы ещё побегать пару-тройку сезонов, благо здоровье позволяло. Но, видимо, Басти пресытился игрой и решил вовремя уйти.

А ведь Швайнштайгер - целая эпоха в истории «Баварии». Тринадцать лет в основе мюнхенского клуба. Причём, Басти, можно сказать, воспитанник сильнейшего клуба Германии, прежде чем заиграть за первую команду он ещё четыре года набирался ума в молодёжных командах. Отсюда и любовь мюнхенских болельщиков. Да что там болельщиков. Сама Ангела Меркель была преданной поклонницей полузащитника.

Он мог стать лыжником, ибо в детстве очень неплохо бегал на лыжах. Мог стать биатлонистом, ибо хорошо стрелял. Но Бастиан выбрал футбол. Тут велика заслуга старшего брата Тобиаса, который и приобщил младшенького бить по мячу. Разница в возрасте у братьев маленькая, всего два года. И когда Тоби записывался в футбольную секцию, он притащил с собой и Басти. В итоге оба парня, когда выросли, стали профессиональными футболистами.

Он сразу запомнился, когда впервые вышел в составе баварцев. Серьёзный, деловой, работоспособный он усилил правый фланг, добавил и скорости, и мощи. Громкая фамилия молодого игрока тоже врезалась в память. Первая часть в переводе не нуждалась, что такое Scwein хорошо знают за пределами Германии. У второй части – Steiger –немало значений. Но ни одно из них как-то не увязывалось со словом «свинья». Так что до сих пор существует множество версий фамилии, и среди них ни одной точной.

И тренер Отмар Хитцфельд, и болельщики сразу поняли, что Басти - игрок стоящий. Левша, но и правой ногой работает хорошо, быстрый, крепко стоящий на ногах, с приличным пасом и не менее приличным ударом. Очень скоро Швайни стал незаменимым игроком «Баварии» и любимцем мюнхенской публики. Ведь своих воспитанников всегда любят больше, чем приглашенных звезд. Выбирая лучшего игрока сезона 2003-04 болельщики поставили 19-летнего полузащитника на второе место, вслед за лучшим снайпером Роем Макаем. Очень высокая оценка для футболиста, большинство ровесников которого только мечтают о попадании в основной состав.

Только однажды Басти выпал из основы. Во времена Феликса Магата, который посчитал, что полузащитник недостаточно прилежен. Последовала ссылка в «Баварию»-2. Сам же Магат его и вернул, убедившись, что молодой футболист чрезвычайно полезен.

Многие годы Швайнштайгер играл на правом фланге, реже на левом. Юрген Клинсманн даже в оборону загонял. Но всё чаще Бастиан бегал по правому флангу и, как говорится, горя не знал. Но Луи ван Гал, пришедший в Мюнхен в 2009 году, нашёл Басти иное место, а именно сместил его в центр. Сначала футболист не понял тренерского решения, работа опорника казалась ему скучной и нетворческой. Но, будучи человеком дисциплинированным, подчинился. Ван Гал сумел убедить Бастиана, что его место в центре, рядом с Марком ван Боммелом. Голландец должен был заниматься отбором мячей и устрашением соперников. Швайнштайгеру отводилась роль связующего звена. Разогнать атаку, отдать пас кому надо, обозначить направление наступательных действий, подобрать мяч при выносе из чужой штрафной площадки. И тут то он раскрылся.

Ван Гал ушёл, а Бастиан остался в центре полузащиты. Причём на результативность футболиста это не повлияло. Забивал он примерно столько же, как и в бытность фланговым игроком. А иной раз и больше. Иногда бил пенальти. Например, в полуфинале Лиги чемпионов 2011-12 Швайни реализовал решающий удар в серии с «Реалом». Но в финале против «Челси» его промах оказался роковым. Кубок уехал в Лондон. Но футболиста никто не упрекнул за неудачу. Ни товарищи, ни болельщики.

В юности Басти был приличным разгильдяем и нередко пускался в загулы со своим приятелем Польди – Лукасом Подольски. Но Швайнштайгер вовремя познакомился с Сарой Бранднер, которая не позволила своему возлюбленному стать вторым Марио Баслером. Получился вполне аккуратный и пунктуальный бюргер. Однако семилетние отношения с Сарой после нескольких лет дали трещину и сошли на нет. Бастиан встретил другую – знаменитую сербскую теннисистку Ану Иванович.

Перемены в личной жизни совпали с поворотом в клубной карьере футболиста. Уже в ранге чемпиона мира Бастиан уехал в «Манчестер Юнайтед», оказавшись первым немцем в истории клуба. Но не ради этого же он сорвался из Мюнхена. Хотелось снова поиграть у ван Гала. Возможно, Швайнштайгеру просто наскучило в «Баварии», как бы не нелепо звучало подобное словосочетание. С баварцами он выиграл всё, что только выигрывается. Уход в строящийся «Манчестер Юнайтед» своего рода вызов, желание испытать себя в новой роли и на новом месте, получить долю адреналина. Тем более, что «Бавария» Хосепа Гвардиолы не совсем то, к чему привык футболист, игравший в основе мюнхенцев более десяти лет. И хотя Басти никогда не позволял себе публично усомниться в правильности курса каталонского тренера (какой уж там конфликт), нельзя было отделаться от впечатления, что «это – не моё».

Но этот переезд оказался ошибкой. Басти при ван Гале играл не всегда, больше лечился. А когда пришёл Жозе Моуринью, германский легионер оказался не нужен. Швайнштайгер не был заявлен на новый сезон. Пришлось уйти из МЮ . Немец принял предложение «Чикаго Файр», где вдали от европейских баталий он провёл ещё три хороших сезона.

В сборной Германии Бастиан играл с 20 лет. Участвовал в трех чемпионатах Европы и трех чемпионатах мира. Собрал полный комплект медалей – четыре бронзы, серебро Евро-2008 и победу на чемпионате мира 2014 года. Унаследовал от Филиппа Лама капитанскую повязку, но носил ее недолго. В 2016 Швайнштайгер заявил об уходе из сборной. Рекорд Лотара Маттеуса – 150 матчей в составе Манншафт устоял. Швайни остановился на отметке 121.

Чем займётся Швайнштайгер на пенсии? Первым делом отдохнёт от футбола, побудет с семьёй, в которой 30 августа стало на одного человека больше. Ана родила второго сына. А что потом? Вполне вероятно, что Бастиан попробует себя в роли тренера. Ему посчастливилось работать под руководством Оттмара Хитцфельда, Феликса Магата, Юппа Хайнкеса, Луи ван Гала, Хосепа Гвардиолы, Йоахима Лёва. Учителя были прекрасны. Посмотрим, каков ученик, если конечно Швайни выберет тренерское ремесло. Йоги Лёв уже позвал Бастиана в тренерский штаб «Маннщафт». А пока насладитесь мастерством Басти-футболиста.