ГлавнаяНовости

Маркизио завершил карьеру профессионального игрока

вчера, 16:39

Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио сегодня объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. 

Я дал обещание ребенку, который мечтал однажды стать футболистом. 

Я был готов играть до тех пор, пока футбол приносил мне радость. В последнее время я перестал выполнять данное самому себе обещание, поэтому я предпочел остановиться. 

Итак, спасибо тебе за мечту, ты дал мне силы, успехов и радости!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СМИ: Маркизио объявит о завершении карьеры
02 октября Комментарии14
Бывший голкипер МЮ завершил карьеру
30 сентября ВидеоКомментарии4
Экс-игрок МЮ Андерсон завершил карьеру в 31 год
21 сентября Комментарии6
Бербатов завершил карьеру
19 сентября Комментарии15
СлухиНойер думает о завершении карьеры в сборной
18 сентября Комментарии11
«Анжи» — Это'О: «Спасибо за эмоции, капитан!»
08 сентября ВидеоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall ответил ПерекатиПоле
   558 / 991
вчера в 21:52
Он хотя бы пару раз на поле вышел, плюс город попиарил. Легенда спартака Терри просто так развёл мазутных на 2 ляма.
    gentlewolf
    gentlewolf
       524 / 991
    вчера в 21:32
    Не ходил бы ты, мальчик, к бомжам, не кончилась бы еще твоя мечта, не пропала б радость.
    Nick Ch
    Nick Ch
       143 / 991
    вчера в 21:29
    Накопил на пенсию за счёт российских пенсионеров сидя на лавочке и завершил карьеру
    Морозовский
    Морозовский ответил hamster1979
       15 / 991
    вчера в 19:41
    ждем Малкома....
    Хто такой???
    hamster1979
    hamster1979
       769 / 991
    вчера в 19:40
    ждем Малкома....
    kingoffam
    kingoffam
       334 / 991
    вчера в 19:35
    В почта-банк пенсию перевел.
    Т34
    Т34
       18 / 991
    вчера в 19:35
      Гавроша
      Гавроша ответил Литейный 4
         35 / 991
      вчера в 19:31
      После свиней только тлен и забвение. Каррера второй год ходит неприкаянный со спартаковским клеймом. Гыгыгы
      Жалко карреру - всю карьеру в спартаке ему испортили.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил d_fincher
         79 / 991
      вчера в 19:25
      Он хотя бы пару раз на поле вышел, плюс город попиарил. Легенда спартака Терри просто так развёл мазутных на 2 ляма.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         79 / 991
      вчера в 19:23
      Жаль, что получил травму, но в чемпионском сезоне поучаствовал. Удачи в будущем!
      Верг
      Верг
         172 / 991
      вчера в 19:20
      Легенда питерских бутиков и салонов красоты!
      GooSe25
      GooSe25
         344 / 991
      вчера в 19:09
      Присоединяюсь, ребят! Легенда Зенита, полезнейший игрок, очень жаль.. приехал, отдохнул, чемпионом стал, на целый пенсионный фонд заработал.. всем бы так. Но, такие чудеса только в питере..
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         97 / 991
      вчера в 18:55
      обычная практика после Зенита
      Союзник противников
      Союзник противников
         24 / 991
      вчера в 18:40
      Последнюю партию в поддавки с Миолером он провёл плохо:Как ни сопротивлялся,поддаться не удалось и Миллер добил-таки его карьеру мощным вливанием евро,после которого футболист обмяк и досрочно скончался как игрок...
      sir_Alex
      sir_Alex
         197 / 991
      вчера в 18:40
      Давно пора!
      spartach n1
      spartach n1
         3 / 991
      вчера в 18:39
      Вот что выходит когда к бомжам попадают !
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         9 / 991
      вчера в 18:31
      Прибавку к пенсии получил, можно и закругляться!!!
      d_fincher
      d_fincher
         52 / 991
      вчера в 18:25
      Спасибо, что заехал в Россию забрать миллионы наших стариков. Спасибо, что Зенит есть на свете!
      Роман Романов
      Роман Романов
         326 / 991
      вчера в 18:19
      Срубил у нас бабла
      RussianMango
      RussianMango ответил Литейный 4
         55 / 991
      вчера в 18:11
      Твои слова да Малкому в уши...если его редкая болезнь с ушами не связанна... он не глухой?
      112910415
      112910415
         49 / 991
      вчера в 18:10
      стал легендой Зенита и устал ...
      iBragim2102
      iBragim2102
         494 / 991
      вчера в 17:50
      Маркизио карьеру завершил, когда перешел в Зенит.
      BagioR
      BagioR
         294 / 991
      вчера в 17:49
      Ждем в структуре клуба.
      G_r_e_g_o_r
      G_r_e_g_o_r
         697 / 991
      вчера в 17:44
      лентяй с высокими требованиями по зп.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         391 / 991
      вчера в 17:35
      Давно пора.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
         109 / 991
      вчера в 17:35
      И себе заработал и агенту и посреднику.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил spartach091
         11 / 991
      вчера в 17:33
      После зенита все заканчивают карьеру
      После свиней только тлен и забвение. Каррера второй год ходит неприкаянный со спартаковским клеймом. Гыгыгы
      МКС
      МКС
         110 / 991
      вчера в 17:32
      Малком передал папе слова благодарности

      И обещал с честью нести знамя Маркизио в зените
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил RussianMango
         11 / 991
      вчера в 17:31
      Следующим карьеру завершит Малком.
      Малком молод, Он ещё свиньям накидает не меньше Халка. Гыгыгы
      Nety-net
      Nety-net ответил AlexLZ
         941 / 991
      вчера в 17:31
      А зачем? Отступные получи и так , х.ли халява, че бы миллиард какому-нибудь итальянцу не подарить
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100