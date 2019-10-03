Маркизио завершил карьеру профессионального игрока

Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио сегодня объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Я дал обещание ребенку, который мечтал однажды стать футболистом.
Я был готов играть до тех пор, пока футбол приносил мне радость. В последнее время я перестал выполнять данное самому себе обещание, поэтому я предпочел остановиться.
Итак, спасибо тебе за мечту, ты дал мне силы, успехов и радости!
И обещал с честью нести знамя Маркизио в зените
И обещал с честью нести знамя Маркизио в зените