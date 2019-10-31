Кутузов: «„Милан“ отстал не только от „Ювентуса“, но и от „Интера“»

Бывший футболист «Милана» Виталий Кутузов поделился мнением о нынешних делах итальянского клуба.
Денег просто нет тех, что были раньше. Была смена руководства, новая власть, другие инвесторы. А в большом футболе глобальные потоки быстро идут. Они прозевали момент немного. Сейчас «Милан» отстал не только от «Ювентуса», но и от «Интера», который в прошлом году увеличил стоимость клуба на 41 процент. У «Милана» — минус 26 процентов.
«Ювентус», например, открыл огромный центр в Китае для своих поклонников. В форме появился красный цвет. Они завоевывают мир, болельщика, механизм начинает работать. Даже создали филиал академии в Москве, «Интер», кстати, тоже, но в Минске. А у «Милана» — все пока сложнее. Теперь за этот [маркетинговый] разрыв они платят на футбольном поле. Они бы, может, и хотели взять топового игрока, чтобы повысить интерес публики. Как это сделал «Ювентус» с Роналду — просто гениальный ход. Но у «Милана» теперь даже ресурса нет сделать такой шаг. А это мог быть толчок к заполняемости стадиона, стоимости телеправ, продажам футболок.
Им нужен качественно новый виток — никто просто так деньги из своего кармана не достанет, если будет знать, что они не вернутся. Думаю, проблемой «Милана» было то, что у руля не было таких людей, как Мальдини, которые находились у истоков создания величия клуба.
Если мы вернемся назад, то «Милан» не был уж таким большим до Паоло. Тот же «Дженоа» чаще брал Скудетто, «Ювентус». Это потом «Милан» стал номером один в мире — именно в эпоху Мальдини. Как этот человек ушел из клуба на 5-6 лет, начались катаклизмы.
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