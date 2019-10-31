Экс-футболист сборной Беларуси рассказал, как Роналду впитывал его советы

Бывший футболист сборной Беларуси рассказал, каким был форвард до перехода в «Манчестер Юнайтед». Оба футболиста ранее выступали за «Спортинг».

В плане условий Лиссабон был посередине между БАТЭ и «Миланом». Но Роналду нравилось работать, узнавать новое. Думаю, ему показали, куда надо двигаться, уже в Манчестере. Сейчас он тратит на свое тело, навскидку, 10 миллионов евро в год, очень большие деньги, но это приносит ему доход. Ему нужно быть в идеальном состоянии.

Он много расспрашивал про «Милан», понимал, что там был катализатор большой профессиональной работы. Я с собой в Португалию привез много разных примочек, целую лабораторию. Научился в Милане. Его очень интересовало все: «А это что такое?» «А это для чего?» В принципе, он очень интересующийся человек. Бывают те, кто увидел что-то, но ему это неинтересно, у него своя жизнь. А Роналду всегда был в поиске, спрашивал, по игре советовался (мы примерно на одной позиции играли, но на разных флангах), впитывал информацию.

Тяга к стилю? Тоже причесывался часто. Думаю, какой-то комплекс у него был в плане внешнего несовершенства. Хотя, если по мне, то мужчина должен быть чуть лучше обезьяны. Но для него это была важная тема. Вот и пошел в поиск себя совершенного: и как атлета, и как молодого мужчины.