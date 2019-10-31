Ривалдо считает, что Неймар должен сменить клуб

Бывший бразильский футболист Ривалдо считает, что нападающему ПСЖ Неймару следует сменить клуб.

Я очень верю в Неймара, но я думаю, что он должен покинуть ПСЖ . Он хотел любой ценой уйти летом из клуба. ПСЖ - отличная команда, но это не тот уровень для Неймара.