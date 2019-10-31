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Ривалдо считает, что Неймар должен сменить клуб

сегодня, 11:14

Бывший бразильский футболист Ривалдо считает, что нападающему ПСЖ Неймару следует сменить клуб. 

Я очень верю в Неймара, но я думаю, что он должен покинуть ПСЖ. Он хотел любой ценой уйти летом из клуба. ПСЖ - отличная команда, но это не тот уровень для Неймара. 

Он должен пойти клуб, который побеждает в Лиге чемпионов. Конечно, если он выиграет ЛЧ и станет чемпионом мира, то сможет стать лучшим игроком в мире. 

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 854
сегодня в 11:56
Уже в этом сезоне псж по силам взять лч, пока не фартит им
Alex12357
Alex12357
   375 / 854
сегодня в 11:53
Неймар,сам решит и не нам судить,судить его никому не дано кроме родителей,а то скворцы раскричались ,вы кто такие?От вашего мнения Российские клубы в Европе проигрывают всем кому не лень ,успокойтесь и займитесь Российским футболом!
Zenit_84
Zenit_84
   162 / 854
сегодня в 11:43
Сменит и не один
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 854
сегодня в 11:43
Подбирать клуб ,шобы стать лучшим в мире? Типа, не он для клуба, а клуб для него...
cska plus
cska plus
   10 / 854
сегодня в 11:34
Плаксу никто не хочет брать.
neomessi
neomessi
   67 / 854
сегодня в 11:31
У него уже есть кубок ЛЧ.
Don trambon
Don trambon
   111 / 854
сегодня в 11:18
Тем временем ему уже 27, скоро 28. Бразильский Кокорин, того то же генка орлов и ещё некоторые до сих пор считают молодым и подающим надежды.

Не папаня бы Нея и не его любовь к деньгам, а так же выбор барсы в своё время и мог бы сейчас неймар быть №1, а так уж 28..
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