Ривалдо считает, что Неймар должен сменить клуб

Бывший бразильский футболист Ривалдо считает, что нападающему ПСЖ Неймару следует сменить клуб.
Я очень верю в Неймара, но я думаю, что он должен покинуть ПСЖ. Он хотел любой ценой уйти летом из клуба. ПСЖ - отличная команда, но это не тот уровень для Неймара.
Он должен пойти клуб, который побеждает в Лиге чемпионов. Конечно, если он выиграет ЛЧ и станет чемпионом мира, то сможет стать лучшим игроком в мире.
Не папаня бы Нея и не его любовь к деньгам, а так же выбор барсы в своё время и мог бы сейчас неймар быть №1, а так уж 28..
Не папаня бы Нея и не его любовь к деньгам, а так же выбор барсы в своё время и мог бы сейчас неймар быть №1, а так уж 28..