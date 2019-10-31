Джордан Ларссон: «Не собираюсь останавливаться»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением об игре с «Ростовом»:
Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать, однако 4 мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту чёрную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово.
Я благодарен партнёрам. Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать.
Ранее Ларссон рассказал о важности Кубка России для «Спартака».