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Джордан Ларссон: «Не собираюсь останавливаться»

31 октября 2019, 22:59

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением об игре с «Ростовом»:

Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать, однако 4 мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту чёрную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово.

Я благодарен партнёрам. Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать.

Ранее Ларссон рассказал о важности Кубка России для «Спартака»

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Евгений Быстров
Евгений Быстров
   684 / 946
01 ноября в 20:24
После этих слов он нескоро забьет))
galem72
galem72
   165 / 946
01 ноября в 12:19
И не надо! В следующем кубковом замесе нужно плотненько разогнаться на лошадях. ))
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