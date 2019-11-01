ГлавнаяНовости

Тухель: «Верратти – один из лучших полузащитников мира»

сегодня, 08:43

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель сообщил о важности полузащитника Марко Верратти для команды. Тренер высказался по данному вопросу вскоре после того, как хавбек продлил контракт с парижанами.

Как я уже не раз говорил, Марко очень важен. Он ключевой игрок для нас. Верратти – один из лучших полузащитников мира. Он очень надежен. У него много обязанностей в команде. Верратти всегда заботится об окружающих. Он командный игрок. Работа с Марко – лучшее, что может произойти с тренером.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пиоли о матче со СПАЛом: «Тяжёлые победы могут принести пользу „Милану“»
Сегодня, 06:50 Комментарии0
Голкипер ПСЖ Навас высоко оценил игру Мбаппе
Вчера, 23:49 Комментарии0
Джака: «Фанаты грозились убить мою жену». Футболист выступил с обращением
Вчера, 23:23 Комментарии15
Ковач: «Пускай вместо меня поработает кто-то еще, если я неправильный»
Вчера, 22:32 Комментарии4
Гатти: «Пусть Месси попробует перейти в „Реал“ и всё доказать, как Роналду»
Вчера, 17:45 Комментарии127
Марсело признался, что пережил паническую атаку во время финала ЛЧ
Вчера, 17:18 Комментарии11
Обсудить
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 844
сегодня в 08:57
Вообще за новостями не следит...или "Спорт-экспресс" не читает.........))
1.Бакаев.
2.Вератти.
3.Вейналдум
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100