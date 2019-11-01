Тухель: «Верратти – один из лучших полузащитников мира»

Наставник «Пари Сен-Жермен» сообщил о важности полузащитника для команды. Тренер высказался по данному вопросу вскоре после того, как хавбек продлил контракт с парижанами.

Как я уже не раз говорил, Марко очень важен. Он ключевой игрок для нас. Верратти – один из лучших полузащитников мира. Он очень надежен. У него много обязанностей в команде. Верратти всегда заботится об окружающих. Он командный игрок. Работа с Марко – лучшее, что может произойти с тренером.