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Пиоли о матче со СПАЛом: «Тяжёлые победы могут принести пользу „Милану“»

сегодня, 06:50
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над СПАЛом (1:0) в матче 10-го тура Серии А.

Я попросил парней играть с правильным настроем, мы мало что давали сделать сопернику и создавали моменты.

Жаль, что результат был скользким до самого конца встречи, но с трудом добытые победы могут принести нам пользу, в том числе в матче против «Лацио».

Наша команда способна прогрессировать, и если она будет это делать, то возможно всё. Впереди нас ждут сложные матчи, но мы должны встретить их без страха.

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