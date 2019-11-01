Пиоли о матче со СПАЛом: «Тяжёлые победы могут принести пользу „Милану“»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над СПАЛом (1:0) в матче 10-го тура Серии А.
Я попросил парней играть с правильным настроем, мы мало что давали сделать сопернику и создавали моменты.
Жаль, что результат был скользким до самого конца встречи, но с трудом добытые победы могут принести нам пользу, в том числе в матче против «Лацио».
Наша команда способна прогрессировать, и если она будет это делать, то возможно всё. Впереди нас ждут сложные матчи, но мы должны встретить их без страха.