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Джака: «Фанаты грозились убить мою жену». Футболист выступил с обращением

вчера, 23:23

 Пресс-служба «Арсенала» в твиттере опубликовала обращение капитана команды Гранита Джаки.

Напомним, что в последнее время у футболиста накалились отношения с болельщиками «канониров».

Мне требовалось время, чтобы отреагировать на ситуацию, произошедшую в воскресенье. Лучше все объяснить, чем просто дать короткий комментарий. То, что произошло, когда я уходил на замену, сильно меня задело. Я люблю этот клуб и всегда отдаю за него 100% сил на поле и за его пределами.

Мне очень больно оттого, что болельщики меня не понимают и в течение недель и месяцев продолжают оскорблять во время матчей и в социальных сетях. Мне говорили «Мы сломаем тебе ноги», «Я убью твою жену», «Хоть бы твоя дочка заболела раком». Это стало шоком для меня, и точкой кипения стал матч в воскресенье.

В той ситуации я потерял контроль, я был неуважительным по отношению к тем фанатам, которые поддерживают клуб, команду и меня. Я не хотел этого и приношу извинения за то, как это восприняли люди. Я хочу, чтобы мы достигли взаимного уважения и вспомнили, почему мы влюбились в эту игру. Давайте двигаться дальше вперед с позитивным настроем.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   72 / 849
сегодня в 00:02
ну чувак... это эра интернетов, чего ты хотел переходя в один из самых известных клубов мира? ясен х** тебе будут спасить в соц.сети и везде всякую х*** независимо от того что ты делаеш, НЕЗАВИСИМО от всего - всегда найдутся 41ы. Да мало ли, вон князь может заскочить, и написать что нибуть, и что теперь, тебе агриться из-за какого-то мелкого жалкого человечишки?.
Не хотел известности - сидел бы у себя в Албании варил бы сыр в горах.
Ну и последнее, если ты хочет прекратить агро на себя... тыкать факи полному стадиону своих же болел - не самый простой путь к этому... возможно в Албании.. но не здесь))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 849
вчера в 23:42
Не буду комментировать это (он лично не стал делать ничего, только этот текст якобы от лица Джаки выложен на сайте, но, подозреваю, это написал админ).

Но в Твиттере "Арсенала" сейчас происходит избиение себя палками, тысячи лайков собирают комменты "Ты наш капитан", "Джака феревер", "Забудь, мы начинаем все с чистого листа" и т.п., в то время, как последние полгода столько же набирали комменты "Джака аут", "Джака - не уровень команды" и т.п.

Имхо болельщики "Арсенала" заслуживают тех мест, на которых команда находится.
Верг
Верг
   374 / 849
вчера в 23:31
Джака обделался дал заднюю и стал выдумывать, выставляя себя жертвой, бедный орел!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   254 / 849
вчера в 23:30
Джака, пустозвоны знатные они
dimagas2
dimagas2
   59 / 849
вчера в 23:26
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