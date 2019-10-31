Джака: «Фанаты грозились убить мою жену». Футболист выступил с обращением

Пресс-служба «Арсенала» в твиттере опубликовала обращение капитана команды Гранита Джаки.
Напомним, что в последнее время у футболиста накалились отношения с болельщиками «канониров».
Мне требовалось время, чтобы отреагировать на ситуацию, произошедшую в воскресенье. Лучше все объяснить, чем просто дать короткий комментарий. То, что произошло, когда я уходил на замену, сильно меня задело. Я люблю этот клуб и всегда отдаю за него 100% сил на поле и за его пределами.
Мне очень больно оттого, что болельщики меня не понимают и в течение недель и месяцев продолжают оскорблять во время матчей и в социальных сетях. Мне говорили «Мы сломаем тебе ноги», «Я убью твою жену», «Хоть бы твоя дочка заболела раком». Это стало шоком для меня, и точкой кипения стал матч в воскресенье.
В той ситуации я потерял контроль, я был неуважительным по отношению к тем фанатам, которые поддерживают клуб, команду и меня. Я не хотел этого и приношу извинения за то, как это восприняли люди. Я хочу, чтобы мы достигли взаимного уважения и вспомнили, почему мы влюбились в эту игру. Давайте двигаться дальше вперед с позитивным настроем.
Не хотел известности - сидел бы у себя в Албании варил бы сыр в горах.
Ну и последнее, если ты хочет прекратить агро на себя... тыкать факи полному стадиону своих же болел - не самый простой путь к этому... возможно в Албании.. но не здесь))
Не хотел известности - сидел бы у себя в Албании варил бы сыр в горах.
Ну и последнее, если ты хочет прекратить агро на себя... тыкать факи полному стадиону своих же болел - не самый простой путь к этому... возможно в Албании.. но не здесь))
Но в Твиттере "Арсенала" сейчас происходит избиение себя палками, тысячи лайков собирают комменты "Ты наш капитан", "Джака феревер", "Забудь, мы начинаем все с чистого листа" и т.п., в то время, как последние полгода столько же набирали комменты "Джака аут", "Джака - не уровень команды" и т.п.
Имхо болельщики "Арсенала" заслуживают тех мест, на которых команда находится.
Но в Твиттере "Арсенала" сейчас происходит избиение себя палками, тысячи лайков собирают комменты "Ты наш капитан", "Джака феревер", "Забудь, мы начинаем все с чистого листа" и т.п., в то время, как последние полгода столько же набирали комменты "Джака аут", "Джака - не уровень команды" и т.п.
Имхо болельщики "Арсенала" заслуживают тех мест, на которых команда находится.