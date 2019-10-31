Гатти: «Месси нужны яйца, чтобы перейти в „Реал“ и все доказать»

Экс-голкипер «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти поделился мнением о нападающем «Барселоны» .

Кто-то может подумать, что я выступаю против собственного соотечественника, но пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться домашним игроком. Ему нужны яйца, чтобы перейти в «Реал» и всё доказать, как это до него сделал Криштиану Роналду. Иначе он будет просто будет ещё одним игроком.

Криштиану перешёл в лучший клуб в мире, а Месси играет дома, на своём поле и на своих условиях. Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а иначе он будет очередным средним футболистом. Когда он это сделает, тогда сможет тягаться с Кройфом, Марадоной и Пеле. Месси играет лишь тогда, когда ему позволяют. Легко играть дома, когда всё в твою пользу.