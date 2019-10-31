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Гатти: «Месси нужны яйца, чтобы перейти в „Реал“ и все доказать»

сегодня, 17:45

Экс-голкипер «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

Кто-то может подумать, что я выступаю против собственного соотечественника, но пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться домашним игроком. Ему нужны яйца, чтобы перейти в «Реал» и всё доказать, как это до него сделал Криштиану Роналду. Иначе он будет просто будет ещё одним игроком.

Криштиану перешёл в лучший клуб в мире, а Месси играет дома, на своём поле и на своих условиях. Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а иначе он будет очередным средним футболистом. Когда он это сделает, тогда сможет тягаться с Кройфом, Марадоной и Пеле. Месси играет лишь тогда, когда ему позволяют. Легко играть дома, когда всё в твою пользу.

Отметим, что ранее Лионель обошел Роналду по числу забитых голов на клубном уровне. 

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:58
Уго Гатти срочно нужны мозги.....
Сейчас, таких уже не делают.....
cska plus
cska plus
   10 / 847
сегодня в 17:58
Гнома надули в Барсе так, что скоро лопнет, если мужик пусть переходит в любой другой клуб и поиграет, Уго прав, он даже в собственной сборной не может играть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   247 / 847
сегодня в 17:57
Если Месси перейдёт в Реал, Роналду из Ювы перейдёт ли в Барсу? Вот и проверим их,евнухи или нет.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил da da da
сегодня в 17:57
Гатти бред сказал,Месси уже выиграл 4 ЛЧ и играл в финале ЧМ))
А кто такой, этот Гатти? У нас дворник во дворе, с такой фамилией.
da da da
da da da
   293 / 847
сегодня в 17:55
Гатти бред сказал,Месси уже выиграл 4 ЛЧ и играл в финале ЧМ))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 17:55
Он уже давно всё и всем доказал!!!!! А гномы, те, кто гения, гномом называют.....
cska plus
cska plus
   10 / 847
сегодня в 17:55
Молодчина Уго, попал в девятку особенно сравнив с великим Роном!
Sergey Z
Sergey Z
   327 / 847
сегодня в 17:55
Бред сивой кобылы!!!
cska plus
cska plus
   10 / 847
сегодня в 17:54
У гнома яйца не бывают.
SDSPanther
SDSPanther
   353 / 847
сегодня в 17:54
Ага ...Заднеприводный как крыса с тонущего корабля бежал , а Месси должен это ха..но теперь расхлёбывать ??? ))) Сказал что лужу п..рнул ))))
cska plus
cska plus
   10 / 847
сегодня в 17:53
Слушай, но реально снимаю шляпу перед Уго, лучше не скажешь, РЕСПЕКТ!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   73 / 847
сегодня в 17:53
Уго Гатти срочно нужны мозги.....
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   441 / 847
сегодня в 17:52
Отчасти прав, Роналду хотя бы крупный турнир выиграл вместе со сборной и ЛЧ выигрывал с МЮ и Реалом. Все что есть у Месси он обязан прежде всего всей Барселоне.
Gelious
Gelious
   163 / 847
сегодня в 17:52
Сказанул как Господь. Роналду пошел в Мадрид, чтобы навязать борьбу. Хотя Мадрид тогда был в упадке еще. И с Португалией всегда бился и бился до конца. Но прям "средним" футболистом, конечно, не будет уже Месси. Уж не настолько плох он.
Сантус
Сантус
   94 / 847
сегодня в 17:50
Шикарный вброс...Ну,поехали...))
BBK33
BBK33
   721 / 847
сегодня в 17:47
Один без яиц уже перешел из Барсы в ПСЖ)))
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