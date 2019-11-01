Зидан: «Мбаппе доказывает статистикой, что является одним из лучших в мире»

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями об игре с ПСЖ в ЛЧ , которая состоится 26-го ноября, и высказался о нападающем парижан :

Нет ничего странного в том, что Килиан достиг таких успехов. Он доказывает статистикой, что является одним из лучших в мире.

Он игрок очень высокого уровня, впрочем, как и все в «Пари Сен-Жермен». Нужно быть осторожными, играя против этой команды.

Но до этой встречи еще есть время, поэтому сосредоточимся на ближайших матчах.