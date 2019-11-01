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Зидан: «Мбаппе доказывает статистикой, что является одним из лучших в мире»

сегодня, 19:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен26.11.2019 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями об игре с ПСЖ в ЛЧ, которая состоится 26-го ноября, и высказался о нападающем парижан Килиане Мбаппе:

Нет ничего странного в том, что Килиан достиг таких успехов. Он доказывает статистикой, что является одним из лучших в мире.

Он игрок очень высокого уровня, впрочем, как и все в «Пари Сен-Жермен». Нужно быть осторожными, играя против этой команды.

Но до этой встречи еще есть время, поэтому сосредоточимся на ближайших матчах. 

В игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона ПСЖ разгромил «Реал».

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 843
сегодня в 19:29
Алжиряну следует подключить старый добрый кабинет и тогда Мбаппе покажется старым хромым негром из Леганеса
cevin cigan
cevin cigan
   87 / 843
сегодня в 19:27
Мбапе то доказывает,а что доказывает твой погбун,в которого души не чаешь?
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