Зидан: «Мбаппе доказывает статистикой, что является одним из лучших в мире»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями об игре с ПСЖ в ЛЧ, которая состоится 26-го ноября, и высказался о нападающем парижан Килиане Мбаппе:
Нет ничего странного в том, что Килиан достиг таких успехов. Он доказывает статистикой, что является одним из лучших в мире.
Он игрок очень высокого уровня, впрочем, как и все в «Пари Сен-Жермен». Нужно быть осторожными, играя против этой команды.
Но до этой встречи еще есть время, поэтому сосредоточимся на ближайших матчах.
В игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона ПСЖ разгромил «Реал».