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Гвардиола высказался о конфликте Джаки с фанатами

сегодня, 18:41

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как относится к конфликту полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки с фанатами лондонского клуба:

Иногда футболистам непросто. Я могу понять вспыльчивость Джаки в этой ситуации.

Я, конечно, не лучший советчик, потому что сам очень эмоционален, но нужно уметь себя контролировать. К тому же, это просто игра, где нужно получать удовольствие и сыграть как можно лучше.

Джака является капитаном «Арсенала», потому что чем-то выделяется в раздевалке.

В будущем все забудут про эту ситуацию. Надеюсь, что болельщики простят его. Жду, что Джака вернется и покажет, каким невероятным футболистом он является.

Ранее Гвардиола прокомментировал сложности в работе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

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sihafazatron
sihafazatron
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сегодня в 18:45
джаке тоже зарплату поднять)))
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