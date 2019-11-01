Гвардиола высказался о конфликте Джаки с фанатами

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, как относится к конфликту полузащитника «Арсенала» с фанатами лондонского клуба:

Иногда футболистам непросто. Я могу понять вспыльчивость Джаки в этой ситуации.

Я, конечно, не лучший советчик, потому что сам очень эмоционален, но нужно уметь себя контролировать. К тому же, это просто игра, где нужно получать удовольствие и сыграть как можно лучше.

Джака является капитаном «Арсенала», потому что чем-то выделяется в раздевалке.

В будущем все забудут про эту ситуацию. Надеюсь, что болельщики простят его. Жду, что Джака вернется и покажет, каким невероятным футболистом он является.