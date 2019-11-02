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Почеттино против того, чтобы Ло Чельсо играл за сборную Аргентины

сегодня, 10:43

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выступает против того, чтобы полузащитник Джовани Ло Чельсо выступал за сборную Аргентины.

Недавно хавбек получил вызов в национальную команду на ближайшие матчи. Однако наставник «шпор» не хочет отпускать футболиста, который только недавно восстановился после травмы. Почеттино считает, что Джовани может вновь травмироваться, когда будет находиться в расположении сборной. 

Ранее Маурисио Почеттино прокомментировал слабые выступления полузащитника своей команды Деле Алли

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