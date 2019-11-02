Почеттино против того, чтобы Ло Чельсо играл за сборную Аргентины

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выступает против того, чтобы полузащитник Джовани Ло Чельсо выступал за сборную Аргентины.
Недавно хавбек получил вызов в национальную команду на ближайшие матчи. Однако наставник «шпор» не хочет отпускать футболиста, который только недавно восстановился после травмы. Почеттино считает, что Джовани может вновь травмироваться, когда будет находиться в расположении сборной.
Ранее Маурисио Почеттино прокомментировал слабые выступления полузащитника своей команды Деле Алли.