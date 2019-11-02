Почеттино против того, чтобы Ло Чельсо играл за сборную Аргентины

сегодня, 10:43

Главный тренер «Тоттенхэма» выступает против того, чтобы полузащитник выступал за сборную Аргентины.

Недавно хавбек получил вызов в национальную команду на ближайшие матчи. Однако наставник «шпор» не хочет отпускать футболиста, который только недавно восстановился после травмы. Почеттино считает, что Джовани может вновь травмироваться, когда будет находиться в расположении сборной.

Ранее Маурисио Почеттино прокомментировал слабые выступления полузащитника своей команды Деле Алли.