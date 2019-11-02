Кафу: «Не могу описать чувство, когда бросаешь землю на гроб сына»

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу поделился эмоциями спустя почти два месяца после смерти его сына.

5 сентября у меня с друзьями в планах было поиграть в футбол, но у меня была запланирована командировка в США , поэтому мы начали пораньше. Данило (сын Кафу) был в той же команде, что и я. В перерыве он отошел, а я продолжил игру, но через пару минут я заметил суматоху за пределами поля. Из любопытства я пошел посмотреть, что случилось, и увидел своего сына, бьющегося в конвульсиях.

Я запаниковал, зная, что у него были проблемы с сердцем. Мы позвонили в скорую и они сказали, что им потребуется десять минут, чтобы приехать, но я знал, что мой сын не может ждать. Я попросил окружающих убрать своих детей, чтобы они не видели то, что происходит с моим сыном. Я отнес его на руках, посадил в машину, и через пять минут мы добрались до больницы.

Его состояние сильно ухудшилось, когда мы прибыли в больницу. Врачи пытались спасти его разными способами. Где-то через полчаса доктор позвал меня поговорить в стороне. Я сказал: «Доктор, вам не нужно что-то говорить. Я вижу, что он не реагирует на ваши усилия». Я молил Бога не забирать моего мальчика. Но это было невозможно.

Похороны ребенка отличаются от всего, что ты чувствуешь на протяжении всей жизни. Каждые пять дней я хожу на кладбище, чтобы навестить его могилу. Я до сих пор не верю в то, что произошло. У меня до сих пор не хватает смелости, чтобы войти в его комнату. Мой другой сын, Веллингтон, собрал его вещи и отдал на благотворительность. Я не возвращался на поле, где у него случился приступ.

Не могу описать чувство, когда ты бросаешь землю на гроб сына, осознавая, что он не вернется. Смерть сына остается с отцом и матерью до конца их жизни.

Обычно я плачу, когда нахожусь в дороге, звоню друзьям, чтобы просто плакать. Они знают это и молчат, пока я плачу. Все, что я делаю, это плачу, плачу и плачу. Плач успокаивает меня.