Блогер Савин сыграет один матч в чемпионате Белоруссии

Экс-футболист, а ныне известный видеоблогер проведет один матч за белорусский клуб «Арсенал» из Дзержинска. Савин уже подписал предварительный контракт. В клубе прокомментировали событие:

Накануне дзержинский «Арсенал» подписал предварительный контракт с российским нападающим Евгением Савиным. Согласно условиям соглашения, Евгений Савин сыграет за «Арсенал» в сезоне 2020 минимум 1 матч. До этого наш клуб, согласно регламентирующим документам, должен получить международный трансферный сертификат на игрока, футболист должен пройти медосмотр и клубную заявку в АБФФ, выполнить ряд иных обязательных требований. Что, впрочем, является обычной процедурой при подписании любого контракта. Поскольку регистрационный период в сезоне 2019 истек, в оставшихся матчах текущего сезона против ФК «Андердог», Ошмяны-БГУФК и «Узда» Савин принять участие не сможет.