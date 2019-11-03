Моуриньо: «Мбаппе похож на Роналдо»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» похвалил форварда «Пари Сен-Жермен» :

Мбаппе невероятен. Его игровой стиль - это нечто особенное.

В футболе как раз нужно обладать уникальными качествами. Килиан выделяется на фоне остальных футболистов.

Если попробовать привести аналогию игрока из прошлого, похожего на Мбаппе, то я бы назвал Роналдо. Когда вы играете против таких футболистов с уникальными качествами, то вам страшно.