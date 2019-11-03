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Моуриньо: «Мбаппе похож на Роналдо»

03 ноября 2019, 18:42

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе:

Мбаппе невероятен. Его игровой стиль - это нечто особенное.

В футболе как раз нужно обладать уникальными качествами. Килиан выделяется на фоне остальных футболистов.

Если попробовать привести аналогию игрока из прошлого, похожего на Мбаппе, то я бы назвал Роналдо. Когда вы играете против таких футболистов с уникальными качествами, то вам страшно.

ПСЖ, несмотря на наличие в стартовом составе Мбаппе, уступил в последней игре «Дижону».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   276 / 946
03 ноября в 20:14
Мбапе еще далеко до Феномена и в технике дриблинга он явно уступает Бразильцу.
obana777
obana777
   195 / 946
03 ноября в 19:07
Особенно мордой. Может сын внебрачный?
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
03 ноября в 19:07
В Арсенал его купит переводчик.
cevin cigan
cevin cigan
   118 / 946
03 ноября в 18:49
Похож на "феномена"? Да и правда,чем то напоминает.
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