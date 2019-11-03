Лэмпард поделился мнением о работе системы VAR

Главный тренер «Челси» прокомментировал работу системы VAR в матче 11-го тура АПЛ с «Уотфордом».

На прошлой неделе мы видели очевидные изменения в системе VAR , касающиеся отмены назначенных пенальти. Я принимал участие во встрече тренеров АПЛ , на которой мы много обсуждали этот вопрос. По итогам дискуссии тренеры команд, арбитры и представители лиги сошлись во мнении о том, что назначенные пенальти или принятые решения могут отменяться только в тех случаях, когда ситуация абсолютно ясна и однозначна.