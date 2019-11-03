Лэмпард поделился мнением о работе системы VAR

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал работу системы VAR в матче 11-го тура АПЛ с «Уотфордом».
На прошлой неделе мы видели очевидные изменения в системе VAR, касающиеся отмены назначенных пенальти. Я принимал участие во встрече тренеров АПЛ, на которой мы много обсуждали этот вопрос. По итогам дискуссии тренеры команд, арбитры и представители лиги сошлись во мнении о том, что назначенные пенальти или принятые решения могут отменяться только в тех случаях, когда ситуация абсолютно ясна и однозначна.
То, что просмотр сегодня занял так много времени, означает, что судьи попросту не были уверены в своем решении. Почему бы в таких случаях не использовать экраны по краям поля. Я знаю, что это достаточно спорная ситуация, в которой судьи оказываются под дополнительным давлением. Тем не менее, ключевые решения не должны приниматься только на основании того, что судья VAR видит больше поводов для назначения пенальти, чем арбитр в поле.