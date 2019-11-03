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Лэмпард поделился мнением о работе системы VAR

03 ноября 2019, 12:47

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал работу системы VAR в матче 11-го тура АПЛ с «Уотфордом».

На прошлой неделе мы видели очевидные изменения в системе VAR, касающиеся отмены назначенных пенальти. Я принимал участие во встрече тренеров АПЛ, на которой мы много обсуждали этот вопрос. По итогам дискуссии тренеры команд, арбитры и представители лиги сошлись во мнении о том, что назначенные пенальти или принятые решения могут отменяться только в тех случаях, когда ситуация абсолютно ясна и однозначна.

То, что просмотр сегодня занял так много времени, означает, что судьи попросту не были уверены в своем решении. Почему бы в таких случаях не использовать экраны по краям поля. Я знаю, что это достаточно спорная ситуация, в которой судьи оказываются под дополнительным давлением. Тем не менее, ключевые решения не должны приниматься только на основании того, что судья VAR видит больше поводов для назначения пенальти, чем арбитр в поле.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   65 / 946
03 ноября в 21:28
Сначала были крики -введите ВАР .Теперь выясняется,один черт его используют *люди*.А там где человек,там и возможность манипуляций.Так зачем нужно это звено?
RedRedTeam
RedRedTeam ответил cska plus
   748 / 946
03 ноября в 21:14
А ещё проще убрать ВАР из фубола.
Если уберут VAR реал и барса опять будут скупать Кубки ЛЧ .
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 14:10
А ещё проще убрать ВАР из фубола.
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