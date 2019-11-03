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Сарри: «Возможно, скоро „Аталанта“ приблизится к „Юве“»

03 ноября 2019, 14:32

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А в нынешнем сезоне.

Еще можно заработать 81 очко. В турнирной таблице пока не отражены результаты против некоторых больших команд, с которыми нам еще предстоит сыграть. Возможно, скоро «Аталанта» приблизится к нам.

Но сейчас слишком рано говорить об этом. Я понимаю, что для журналиста выгодней вызывать интерес СМИ именно к противостоянию между двумя командами, но, честно говоря, рановато думать, что все остальные команды исключены из гонки.

Также недавно Сарри прокомментировал проблемы своей команды с игрой в атаке.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
03 ноября в 19:54
Слабо как то вериться что Аталанта приблизиться
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   170 / 946
03 ноября в 17:22
Goal.com все перевернул, это Ювентус приблизится к Аталанте - к 5 месту в будущем.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Жека10
   234 / 946
03 ноября в 16:54
что за бред вообще? Так как Аталанта из итальянских команд в европе ещё никто не позорился
видать курит он не табак.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь с офтопа меломана
   81 / 946
03 ноября в 16:35
Свое вы получите ,второе место в сериале,и 1/8 лч.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь с офтопа меломана
   81 / 946
03 ноября в 16:33
Пр итогом сезона Ливерпуль выйграет лч и Апл,а судьентус так и останеться без медальей лч.в 21 веке вам не видать лч прокляли ваш кабинет.вахахахахавухахахахахахахахахахахахсхахахахахахахахахахахахахахпхаахахп
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Жека10
   5 / 946
03 ноября в 16:31
что за бред вообще? Так как Аталанта из итальянских команд в европе ещё никто не позорился
А как же "подвиги" интера с Хапоэлями и Айнтрахтами? Аха-ха)
А Аталанта дебютант ЛЧ им простительно.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 946
03 ноября в 16:30
Судьентус вахахахахахахахахаха
Называй свой мерсисайдский кабинет как хочешь, всё равно ему на посохе вертеться по итогам сезона. Аха-ха)
Жека10
Жека10
   835 / 946
03 ноября в 16:25
что за бред вообще?
Так как Аталанта из итальянских команд в европе ещё никто не позорился
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь с офтопа меломана
   81 / 946
03 ноября в 16:20
Судьентус вахахахахахахахахаха
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 946
03 ноября в 15:41
Приблизится к кабинету?
При чём тут Ливерпуль? Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 15:41
Сглазил. Аха-ха)
obana777
obana777
   195 / 946
03 ноября в 14:59
Все любят помечтать.
zotbet
zotbet
   334 / 946
03 ноября в 14:59
и возьмет за щеку
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
03 ноября в 14:49
Приблизится к кабинету?
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