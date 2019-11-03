Сарри: «Возможно, скоро „Аталанта“ приблизится к „Юве“»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А в нынешнем сезоне.

Еще можно заработать 81 очко. В турнирной таблице пока не отражены результаты против некоторых больших команд, с которыми нам еще предстоит сыграть. Возможно, скоро «Аталанта» приблизится к нам.