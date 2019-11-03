Сарри: «Возможно, скоро „Аталанта“ приблизится к „Юве“»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А в нынешнем сезоне.
Еще можно заработать 81 очко. В турнирной таблице пока не отражены результаты против некоторых больших команд, с которыми нам еще предстоит сыграть. Возможно, скоро «Аталанта» приблизится к нам.
Но сейчас слишком рано говорить об этом. Я понимаю, что для журналиста выгодней вызывать интерес СМИ именно к противостоянию между двумя командами, но, честно говоря, рановато думать, что все остальные команды исключены из гонки.
Также недавно Сарри прокомментировал проблемы своей команды с игрой в атаке.
А Аталанта дебютант ЛЧ им простительно.
А Аталанта дебютант ЛЧ им простительно.
Так как Аталанта из итальянских команд в европе ещё никто не позорился
Так как Аталанта из итальянских команд в европе ещё никто не позорился