«Наполи» не смог обыграть «Зальцбург»

«Наполи» и «Зальцбург» сыграли вничью в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Наполи» занимает 2 место (8 очков), а «Зальцбург» расположился на 3 позиции (4 пункта).
«Наполи» - «Ред Булл Зальцбург» 1:1 (1:1)
Голы: Лосано 44 - Халанд 11 (пенальти)
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руй (Луперто 46), Кальехон , Руис, Зелински, Инсинье, Мертенс (Милик 73), Лосано (Льоренте 86)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Ред Булл Зальцбург»: Коронель, Кристенсен, Понграчич (Мвепу 46), Онгене, Вебер, Ульмер, Минамино (Ашимеру 61), Юнузович, Собослои, Халанд (Дака 75), Хван
Главный тренер: Марш Джесс.
Предупреждения: Онгене 4, Зелински 27, Понграчич 37
В другом матче игрового дня «Ливерпуль» обыграл «Генк».
Ваши кабинетчики и с судьми чуть меньше, чем ничто.
Ваши кабинетчики и с судьми чуть меньше, чем ничто.
Без Скомины ливерпуль ничто.
Без Скомины ливерпуль ничто.
Пенка то левая.
Пенка то левая.