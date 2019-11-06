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«Наполи» не смог обыграть «Зальцбург»

06 ноября 2019, 00:55
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

«Наполи» и «Зальцбург» сыграли вничью в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Наполи» занимает 2 место (8 очков), а «Зальцбург» расположился на 3 позиции (4 пункта).

«Наполи» - «Ред Булл Зальцбург» 1:1 (1:1)
Голы: Лосано 44 - Халанд 11 (пенальти)

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руй (Луперто 46), Кальехон , Руис, Зелински, Инсинье, Мертенс (Милик 73), Лосано (Льоренте 86)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Ред Булл Зальцбург»: Коронель, Кристенсен, Понграчич (Мвепу 46), Онгене, Вебер, Ульмер, Минамино (Ашимеру 61), Юнузович, Собослои, Халанд (Дака 75), Хван
Главный тренер: Марш Джесс.

Предупреждения: Онгене 4, Зелински 27, Понграчич 37

В другом матче игрового дня «Ливерпуль» обыграл «Генк».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил fanliverpoolfan 2
   236 / 946
06 ноября в 22:20
Опять наполи под нами
Наполи всегда под нами.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 22:17
наполи подумали,что играют с Ливерпулем.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Князь Всея Турина
   16 / 946
06 ноября в 18:06
Наполи не смог на выезде обыграть Генк, Наполи не смог дома обыграть Зальцбург,Наполионовцы не смогли пробиться в плейофф. Самое большое достижение в этой кампании - обыграли Ливерпуль. Программа максимум выполнена.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       236 / 946
    06 ноября в 16:00
    Наполи не смог на выезде обыграть Генк, Наполи не смог дома обыграть Зальцбург,Наполионовцы не смогли пробиться в плейофф. Самое большое достижение в этой кампании - обыграли Ливерпуль. Программа максимум выполнена.
    матос
    матос
       507 / 946
    06 ноября в 12:22
    Папа Карло готовиться к скорой пенсии?
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       81 / 946
    06 ноября в 12:12
    Опять наполи под нами
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    06 ноября в 08:28
    Наполи нынче дно.
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
       563 / 946
    06 ноября в 06:46
    С второго места надо выходить из группы.
    ДАША Д
    ДАША Д
       287 / 946
    06 ноября в 04:38
    В этой группе все ясно.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       378 / 946
    06 ноября в 02:17
    Папа Карло готовится к выходу.
    L.F.C.
    L.F.C. ответил Князь с офтопа меломана
       163 / 946
    06 ноября в 02:05
    Пфф, с логикой у тебя, как и с юмором явные проблемы.
    Ваши кабинетчики и с судьми чуть меньше, чем ничто.
    Герцог Гогa
    Герцог Гогa
       652 / 946
    06 ноября в 01:45
    Цыгане! Вам место в Серии С, а не позорить Италию в Европе!
    Nickolai S
    Nickolai S
       757 / 946
    06 ноября в 01:37
    С такой реализацией моментов и невезением скоро начну считать попадания в рамку. Явно шишка сглазила. Пойду постаалю свечку пресвятой деве Гваделупской.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       38 / 946
    06 ноября в 01:24
    Насколько днищенские итальянские клубы в ЛЧ. Один хуже второго гыгы)
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил L.F.C.
       5 / 946
    06 ноября в 01:19
    Годный результат для Ливерпуля. Было бы в самый раз, если бы вместе с нашими вышли бы в плейофф австрийцы.
    Боишься на Итальянский клуб попасть? Аха-ха)
    Без Скомины ливерпуль ничто.
    SSC1
    SSC1
       598 / 946
    06 ноября в 01:12
    пойдет, главное победить генк, ливеру уж 3 а то 4 0 попадем...
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       16 / 946
    06 ноября в 01:07
    Опять судьи вмешались. Страхуют мерсисайдский кабинет.
    Пенка то левая.
    L.F.C.
    L.F.C.
       163 / 946
    06 ноября в 00:56
    Годный результат для Ливерпуля. Было бы в самый раз, если бы вместе с нашими вышли бы в плейофф австрийцы.
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