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«Валенсия» разгромила «Лилль», Черышев получил травму

06 ноября 2019, 00:54
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия4 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

«Валенсия» обыграла «Лилль» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

После этого тура сразу у 3-х команд в активе по 7 очков («Валенсия», «Челси» и «Аякс»), «Лилль» же занимает 4 место (1 пункт).

«Валенсия» - «Лилль» 4:1 (0:1)
Голы: Парехо 66 (пенальти), Сумаоро 82 (автогол), Кондогбиа 84, Ферран Торрес 90 - Осимхен 25

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ли (Ману Вальехо 54), Парехо, Кондогбиа, Черышев (Ферран Торрес 30), Родриго (Гамейро 90+3), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Лилль»: Меньян, Сумаоро (Бамба 89), Фонте, Габриэль, Челик, Андре (Луис Араужо 80), Сумаре, Брадарич, Реми, Осимхен, Язичи (Ренату Санчеш 74)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

Предупреждения: Габриэль 21, Гарай 31, Андре 37, Фонте 65, Васс 67, Брадарич 81

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответил VALENCIA C.F.
   634 / 946
06 ноября в 14:16
Следующий матч с Челси и тоже дома!
Действительно, почему то думал что нам играть с амстердамцами. В таком случае как воздух нужна победа, в Голландии будет очень сложно, мотивация у всех команд будет до заключительного тура.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F. ответил Субъективное мнение
   453 / 946
06 ноября в 09:22
Шансы на выход есть и они очень не плохи учитывая что следующий матч против Аякса без пары основных защитников. Хотя загадывать в текущем розыгрыше дело неблагодарное.
Следующий матч с Челси и тоже дома!
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   634 / 946
06 ноября в 09:06
Шансы на выход есть и они очень не плохи учитывая что следующий матч против Аякса без пары основных защитников. Хотя загадывать в текущем розыгрыше дело неблагодарное.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:27
Не ожидал, Дениске здоровья.
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
06 ноября в 06:14
Валенсию с победой, Денису здоровья!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   472 / 946
06 ноября в 03:21
Денису здоровья!!!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
06 ноября в 02:10
Интрига в самом разгаре, следующий тур будет решающим. Обидно, что одна из команд лидеров не пройдет дальше, все достойны. Денису скорейшего выздоровления)
SSC1
SSC1
   598 / 946
06 ноября в 01:33
вот красавцы вытащили игру, не то что унылая барса
Землянин
Землянин
   58 / 946
06 ноября в 01:07
Пля, опать ломанулся (((
karnager
karnager
   195 / 946
06 ноября в 00:56
И гол не забил, так ещё и травма. Вопрос: зачем так упирался ?
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
   453 / 946
06 ноября в 00:55
Дениски здоровья!
Валенсии так держать!
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