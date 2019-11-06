«Валенсия» разгромила «Лилль», Черышев получил травму

«Валенсия» обыграла «Лилль» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
После этого тура сразу у 3-х команд в активе по 7 очков («Валенсия», «Челси» и «Аякс»), «Лилль» же занимает 4 место (1 пункт).
«Валенсия» - «Лилль» 4:1 (0:1)
Голы: Парехо 66 (пенальти), Сумаоро 82 (автогол), Кондогбиа 84, Ферран Торрес 90 - Осимхен 25
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ли (Ману Вальехо 54), Парехо, Кондогбиа, Черышев (Ферран Торрес 30), Родриго (Гамейро 90+3), Гомес
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Лилль»: Меньян, Сумаоро (Бамба 89), Фонте, Габриэль, Челик, Андре (Луис Араужо 80), Сумаре, Брадарич, Реми, Осимхен, Язичи (Ренату Санчеш 74)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
Предупреждения: Габриэль 21, Гарай 31, Андре 37, Фонте 65, Васс 67, Брадарич 81
Валенсии так держать!
Валенсии так держать!