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«Челси» и «Аякс» забили на двоих восемь мячей

06 ноября 2019, 00:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Челси» сыграл вничью с «Аяксом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Аякс» (7 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Челси» (7 очков) занимает второе место.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Аякс» 4:4 (1:3)
Голы: Жоржиньо 5 (пенальти), Аспиликуэта 63, Жоржиньо 71 (пенальти), Джеймс 74 - Абрахам 2 (автогол), Промес 20, Кепа 35 (автогол), ван де Бек 55

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс 46), Ковачич (Батшуайи 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои 60), Виллиан, Абрахам, Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Аякс»: Онана, Мазрауи, Вельтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес (Шуурс 72), Зийех (Альварес 73), Промес, Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Вельтман 31, Блинд 33, Томори 42, Аспиликуэта 45, Промес 62, Блинд 68, Вельтман 69

Удаления: Блинд 68, Вельтман 69

Ранее «Зенит» уступил «Лейпцигу».

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Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил George-CFC
06 ноября в 19:06
Вот именно! Все видят только то, что хотят видеть, а именно, два удаления и пен в одном эпизоде. То, что, по факту, это одна жёлтая одному игроку и наказание в виде пенальти другому, дружно всеми игнорируется. Гораздо легче кричать: Абрам всё купил.
DXTK
DXTK ответил Klaus-S
   491 / 946
06 ноября в 18:47
Я вообще не понимаю как судьи трактуют эти руки. В матче Ливерпуля с Генком похожая рука была у защитника Генка, но судья и бровью не повёл, а тут пенальти. Толку с того ВАРа, если судьи что хотят то и свистят.
Ливеру надо было скомину звать судить, он бы точно поставил три пенки ворота генка за одну руку))))))
Верг
Верг
06 ноября в 18:46
DXTK
DXTK
   491 / 946
06 ноября в 18:45
фанаты челси теперь должны молчать в сторону моей Барсы...... о судьях.. Аякс должен был побеждать. но судья два удаления и две пенки.
Romeo 777
Romeo 777
   436 / 946
06 ноября в 17:52
2 незасчитанных гола Челси, один из которых победный (по сути справедливо), 2 автогола в пользу Аякса, 2 удаления Аякса (одно из которых 100% Блинд такой Блинд, а второе игрок сам косякнул, язык за зубами надо бы держать, не детский сад как никак, в кое то веке, что-то в пользу Челси трактовали). В общем отличный был матч!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 15:53
Россия, полуостров Чукотка, яхта Eclipse.
Роман Аркааадиииевишь - на ломаном русском раздался голос, - Мы горим!!!!
Босс оглянулся и в ответ: Фрэнк ты ЧЁ снова бухой? У нас даже никто не курит!!!!
Аяксу Горим! - в панике раздалось в трубке. 1-3 в Лондоне,Дома, меня же фаны порвут!!!
А,этим голландским выскочкам?! - сообразил Роман. Не переживай всё будет окей!
Через некоторое время снова раздаётся звонок: Нам ещё один забили,я буду увольняться!
- Фрэнки, Фрэнки - это же золотое время,пора Букмекеров трусить.- пойду поставлю на 2 удаления и пенальти, остальное же не мои проблемы. Если проиграете,то ваша обетованная земля вас уже ждёт, Иван руби лунки,будут резервом.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
06 ноября в 14:38
Гол Зийеша понравился хотя и записали на автогол Кепы.молодняк Аякса радует надеюсь и в этом сезоне выкинут Ювентус из лч.
Rizo1
Rizo1
   365 / 946
06 ноября в 13:18
Такого тупого судью я не видел((((
матос
матос
   507 / 946
06 ноября в 12:35
Матч выдался отличным для зрителей.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 10:03
Опозорились Челси вместе с судьями.
Z. Kramer
Z. Kramer
   347 / 946
06 ноября в 08:55
"Комбо" от Рокки.
Удаление двух центральных защитников и пенальти в одном эпизоде.
George-CFC
George-CFC ответил Van Vanovich
   701 / 946
06 ноября в 07:48
Удачи Аяксу, но так бомбить за матч группового этапа это смешно. Блинд отложенная желтая, Велтман за разговоры. Какие проблемы? Абрамович все купил? Он даже снятие или отсрочку бана не смог оплатить.
Van Vanovich
Van Vanovich
   320 / 946
06 ноября в 07:11
Удааалите! Удаалите! Челси,Челси надо выиграть,выиграть!)))
VIPded
VIPded
   137 / 946
06 ноября в 07:09
Роскошно...)))
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
   361 / 946
06 ноября в 06:51
Аякс должен был увозить три очка, но главный арбитр матча был против!
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
06 ноября в 06:13
Да судейка тут отжег!
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
06 ноября в 05:33
Весёлая игра получилась
Mr_Tim
Mr_Tim
06 ноября в 05:09
Шикарный голевой матч выдали команды!
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 04:39
Матч удался.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   696 / 946
06 ноября в 04:17
Боевая ничья!
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
06 ноября в 03:51
Челси, аж 6 голов забил!
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
06 ноября в 03:44
гол Зиеша от штанги и е*****ла Кеппы - это конечно эпично))) уж простите меня))
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
06 ноября в 02:28
Удивительная команда Аякс!!! Даже вдевятером пытались атаковать и забить ведь могли. Жаль , что не дотерпели!!!
L.F.C.
L.F.C.
   163 / 946
06 ноября в 02:12
Глянул момент с двумя кр.карточками и пенкой в одной по сути атаке. Понимаю, что здесь принято практически без разбору кричать налево и направо кабинет!кабинет!, но, если разобраться, то судья все по делу сделал: отложенная жк Блинду (что поделать, что вторая), игра рукой Вельтмана в штрафной-пенальти, и вторая жк опять-таки формально по делу. Поэтому, как бы аяксидам не было обидно, судью можно обвинить разве что в формализме. В любом случае красавцвы аяксиды, что 20 минут выдержали в 9-ом.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   397 / 946
06 ноября в 02:04
Сам Челси засуживали довольно часто, чтобы называть пенсов кабинетом.Окститесь. барсаглоры,и им подобные, посмотрите на себя.
Klaus-S
Klaus-S
   208 / 946
06 ноября в 02:04
Я вообще не понимаю как судьи трактуют эти руки. В матче Ливерпуля с Генком похожая рука была у защитника Генка, но судья и бровью не повёл, а тут пенальти. Толку с того ВАРа, если судьи что хотят то и свистят.
dimagas2
dimagas2 ответил Тео Джонс
   91 / 946
06 ноября в 01:56
Хотя бы в том, что у Челси единственный момент нормальный был это пенка гыгы) P.S. если ты не знал, то схема Аякса и не предвещает держания мяча и голы как раз на контрах и штрафных).
Гол с офсайда Абрахама,удар после углового от Пулишича и удар Жоржиньо с добивания.
Во втором веселее было.
И главная фишка Аякса это персональный прессинг 1 в 1,а не контр-игра,да и мяч они любят держать.
Прям назвал все фишки ТТХ , а не Аякса.
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил Comentarios
   267 / 946
06 ноября в 01:51
В этой группе изначально был за Челси и Аякс , вдвойне неприятно что такая ничья..
Если Челси и Аякс выйдут из группы то это будет отличная новость!
Я поддерживаю обе эти команды и они заслуживают проход в 1/8 ЛЧ.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил dimagas2
   38 / 946
06 ноября в 01:47
Раскатывал?да ладно и в чем этот раскат проявлялся?4 удара в створ, 2 гола со стандартов ,один на контр-атаке. Мячь даже в первом тайме не держали ,там 55 на 45.
Хотя бы в том, что у Челси единственный момент нормальный был это пенка гыгы)
P.S. если ты не знал, то схема Аякса и не предвещает держания мяча и голы как раз на контрах и штрафных).
311
311
   418 / 946
06 ноября в 01:45
Это судья ещё пожалел Аякс, не засчитав пятый гол Челси!)
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