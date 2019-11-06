«Челси» и «Аякс» забили на двоих восемь мячей

«Челси» сыграл вничью с «Аяксом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Аякс» (7 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Челси» (7 очков) занимает второе место.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Аякс» 4:4 (1:3)
Голы: Жоржиньо 5 (пенальти), Аспиликуэта 63, Жоржиньо 71 (пенальти), Джеймс 74 - Абрахам 2 (автогол), Промес 20, Кепа 35 (автогол), ван де Бек 55
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс 46), Ковачич (Батшуайи 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои 60), Виллиан, Абрахам, Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Аякс»: Онана, Мазрауи, Вельтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес (Шуурс 72), Зийех (Альварес 73), Промес, Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
Предупреждения: Вельтман 31, Блинд 33, Томори 42, Аспиликуэта 45, Промес 62, Блинд 68, Вельтман 69
Удаления: Блинд 68, Вельтман 69
Ранее «Зенит» уступил «Лейпцигу».
Роман Аркааадиииевишь - на ломаном русском раздался голос, - Мы горим!!!!
Босс оглянулся и в ответ: Фрэнк ты ЧЁ снова бухой? У нас даже никто не курит!!!!
Аяксу Горим! - в панике раздалось в трубке. 1-3 в Лондоне,Дома, меня же фаны порвут!!!
А,этим голландским выскочкам?! - сообразил Роман. Не переживай всё будет окей!
Через некоторое время снова раздаётся звонок: Нам ещё один забили,я буду увольняться!
- Фрэнки, Фрэнки - это же золотое время,пора Букмекеров трусить.- пойду поставлю на 2 удаления и пенальти, остальное же не мои проблемы. Если проиграете,то ваша обетованная земля вас уже ждёт, Иван руби лунки,будут резервом.
Роман Аркааадиииевишь - на ломаном русском раздался голос, - Мы горим!!!!
Босс оглянулся и в ответ: Фрэнк ты ЧЁ снова бухой? У нас даже никто не курит!!!!
Аяксу Горим! - в панике раздалось в трубке. 1-3 в Лондоне,Дома, меня же фаны порвут!!!
А,этим голландским выскочкам?! - сообразил Роман. Не переживай всё будет окей!
Через некоторое время снова раздаётся звонок: Нам ещё один забили,я буду увольняться!
- Фрэнки, Фрэнки - это же золотое время,пора Букмекеров трусить.- пойду поставлю на 2 удаления и пенальти, остальное же не мои проблемы. Если проиграете,то ваша обетованная земля вас уже ждёт, Иван руби лунки,будут резервом.
Удаление двух центральных защитников и пенальти в одном эпизоде.
Удаление двух центральных защитников и пенальти в одном эпизоде.
Во втором веселее было.
И главная фишка Аякса это персональный прессинг 1 в 1,а не контр-игра,да и мяч они любят держать.
Прям назвал все фишки ТТХ , а не Аякса.
Во втором веселее было.
И главная фишка Аякса это персональный прессинг 1 в 1,а не контр-игра,да и мяч они любят держать.
Прям назвал все фишки ТТХ , а не Аякса.
Я поддерживаю обе эти команды и они заслуживают проход в 1/8 ЛЧ.
Я поддерживаю обе эти команды и они заслуживают проход в 1/8 ЛЧ.
P.S. если ты не знал, то схема Аякса и не предвещает держания мяча и голы как раз на контрах и штрафных).
P.S. если ты не знал, то схема Аякса и не предвещает держания мяча и голы как раз на контрах и штрафных).